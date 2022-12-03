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Сегодня, 16:30

Доктор Мясников рассказал, как адаптироваться к холоду

Ольга Стрельникова
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Фото unsplash.com/@whereslugo

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, что привыкнуть к низкой температуре с приходом зимы можно, если носить не более трех слоев одежды, больше двигаться и пересмотреть свое отношение к холоду, поскольку чаще всего люди сами внушают себе это ощущение. «В следующий раз, когда будет холодно, попробуйте выпрямить плечи, вдохнуть, выдохнуть, попробуйте вдуматься в себя, напрячь мышцы, расслабить их», — советует специалист.

Также доктор Мясников советует засыпать при более низких температурах. Температура 13-14°С, по словам врача, является наиболее подходящей для хорошего сна.

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