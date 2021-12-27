Как избавиться от отрыжки? Советы от гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева рассказала, как избавиться от отрыжки. По ее словам, в первую очередь нужно соблюдать режим питания, не носить утягивающую одежду и бросить курить.

«Важно понять, есть ли привкус кислого или изжога. В данной ситуации необходимо питаться три-четыре раза в день небольшими порциями, не носить тугих поясов и корсетов, спать с приподнятым изголовьем, высыпаться, не курить, не употреблять в пищу шоколад, цитрусовые, кофе — то, что может приводить к нарушению работы верхних отделов ЖКТ.

Одной из причин отрыжки бывает грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. В этом нет ничего страшного, если придерживаться некоторых правил", — приводит слова врача радио «Говорит Москва».