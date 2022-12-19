Роспотребнадзор предложил выгодный аналог красной рыбы

Эксперты «Роспотребнадзора» уверяют, что сельдь обладает той же степенью жирности и даже превосходит семгу и форель по содержанию Омега-3. Также в ее состав входят в большом количестве селен и витамин D, которые поддерживают наш иммунитет в оптимальном состоянии. Сельдь богата йодом, фосфором, витаминами группы В и Е.

«Легкоусвояемый белок в продукте тоже на одном уровне с деликатесной красной рыбой — около 18-20 г», — подчеркнули эксперты «Роспотребнадзора» и рекомендовали при покупке сельди обращать внимание на то, чтобы она не была сильно соленой.