Диетолог Гинзбург рассказал, почему нельзя есть мед натощак

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что мед на голодный желудок способствует подъему уровня сахара в крови, может нарушить обмен веществ и даже привести к ожирению.

«Основной нутриент, который содержится в меде, — это сахар, а точнее группа сахаров: фруктоза, сахароза, глюкоза. Все они вредные», — пояснил Гинзбург.

Мед очень полезен и содержит биоактивные вещества. Но диетолог приоритет ставит не на том, какую пользу получить от меда, а как минимизировать вред.

Чтобы мед не навредил, Михаил Гинзбург рекомендует употреблять его только после еды, уменьшив количество — чем меньше ложка, тем лучше. Молодому здоровому организму мед не особо навредит, а вот диабетикам, людям с ожирением и атеросклерозом, по мнению врача, об этом продукте лучше забыть.