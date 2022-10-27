Дерматолог предостерегла от использования небезопасного крема для рук

Дерматовенеролог-косметолог-трихолог Изель Озтюрк отметила, что иногда косметическое средство, которое находится в арсенале уже много лет, перестает выполнять свои функции.

Как правило, косметические средства не вызывают привыкания, если в их состав не входят лекарственные вещества, такие как, например, гормоны, антибиотики.

«Другой проблемой могут быть возрастные изменения: с возрастом изменяется качество кожи, появляются морщинки, пигментация и другие проблемы. С этой целью стоит выбирать более концентрированные кремы или сыворотки, молодой же коже достаточно будет глубокого увлажнения», — сказала трихолог LIFE.

Также, по ее словам, важно знать, что с возрастом недостаточно использования только уходовой профессиональной косметики. В дополнение к косметическим средствам нужно пользоваться аппаратными или инъекционными процедурами. Они помогают быстрее и эффективнее справиться с различными проблемами.