Специалисты назвали способ побороть синдром зимней спячки

Психоневролог Елены Мирошник рассказала об эффекте так называемой зимней спячки: осенью многие люди начинают испытывать усталость и стойкое чувство сонливости, которое не проходит даже днем.

«Осенью происходит перестройка всего организма, обостряется множество соматических заболеваний и включается так называемый физиологический механизм «зимняя спячка», который является сигналом того, что необходимо сберегать энергию и силы. Включаются еще некие генетические механизмы, говоря нам о том, что добывать пищу зимой будет труднее и требуется намного больше сил. И этот цикл сна и бодрствования человека, лишенного солнечного света, — он меняется от 24 часов до 36», — говорит эксперт LIFE.

Еще одна проблема осени — это дефицит витамина D, метаболизм которого невозможен в организме без ультрафиолета. Это снижает скорость энергетических и обменных процессов в организме.

«Человеку, конечно, нужно уметь перестраиваться, мы ведь живем в другом мире, мы не древние люди и не надо идти на поводу у этих наших древних программ. Следует соблюдать график сна и бодрствования, не ложиться после полуночи, перед сном дать нервной системе отдохнуть, не включая различные гаджеты, полноценно питаться, высыпаться и обязательно заниматься спортом», — рекомендует специалист.