Врач назвал скрытые симптомы депрессии

Врач-невролог, доктор медицинских наук Геннадий Жданов перечислил симптомы, по которым можно распознать депрессию у себя или близкого человека. По словам специалиста, депрессия или депрессивный эпизод проявляется потерей аппетита, быстрой утомляемостью, упадком сил и нарушением сна.

«К ключевым симптомам относят также подавленное настроение, постоянную тревогу, отсутствие инициативы, снижение чувства удовольствия от жизни, чувство собственной бесполезности, чувство вины, снижение самооценки и уверенности в себе, повторяющиеся мысли о смерти и плохое самочувствие», — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».

По мнению врача, основными причинами депрессии являются наследственность и травматичный опыт.