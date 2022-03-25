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Врач назвал скрытые симптомы депрессии

Галина Глазко
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Врач назвал скрытые симптомы депрессии.
Фото Global Look Press

Врач-невролог, доктор медицинских наук Геннадий Жданов перечислил симптомы, по которым можно распознать депрессию у себя или близкого человека. По словам специалиста, депрессия или депрессивный эпизод проявляется потерей аппетита, быстрой утомляемостью, упадком сил и нарушением сна.

«К ключевым симптомам относят также подавленное настроение, постоянную тревогу, отсутствие инициативы, снижение чувства удовольствия от жизни, чувство собственной бесполезности, чувство вины, снижение самооценки и уверенности в себе, повторяющиеся мысли о смерти и плохое самочувствие», — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».

По мнению врача, основными причинами депрессии являются наследственность и травматичный опыт.

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Источник: https://vm.ru/news/955792-vrach-perechislil-skrytye-priznaki-depressi
Здоровье
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