Что будет с организмом, если каждый день употреблять рыбий жир?

Нутрициолог Екатерина Михайленко рассказала, какие изменения произойдут в организме при регулярном употреблении рыбьего жира. Специалист отметила, что он богат витаминами A, D и Омега-3 жирными кислотами.

«Витамин А необходим для молодости нашей кожи, поддержания иммунитета и здоровья глаз. Недостаток витамина D приводит к нарушению обмена кальция и фосфора в костях, что в свою очередь увеличивает риск развития остеопороза», — приводит ее слова «РИА Новости».

Нутрициолог отмечает, что лучшими источниками рыбьего жира являются сельдь, палтус, скумбрия, лосось, тунец и треска.