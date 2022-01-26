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Сегодня, 07:00

Что будет с организмом, если каждый день употреблять рыбий жир?

Нутрициолог Михайленко назвала пользу и вред регулярного употребления рыбьего жира
Галина Глазко
Рыбий жир.

Нутрициолог Екатерина Михайленко рассказала, какие изменения произойдут в организме при регулярном употреблении рыбьего жира. Специалист отметила, что он богат витаминами A, D и Омега-3 жирными кислотами.

«Витамин А необходим для молодости нашей кожи, поддержания иммунитета и здоровья глаз. Недостаток витамина D приводит к нарушению обмена кальция и фосфора в костях, что в свою очередь увеличивает риск развития остеопороза», — приводит ее слова «РИА Новости».

Нутрициолог отмечает, что лучшими источниками рыбьего жира являются сельдь, палтус, скумбрия, лосось, тунец и треска.

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