Бодибилдер рассказал, как сохранить форму без спорта и подсчета калорий

Мастер спорта по бодибилдингу Руслан Богатырев рассказал, как поддерживать себя в форме без подсчета калорий и занятий спортом.

Специалист рекомендовал перейти с 3-4-разового питания на 6-8-разовое, небольшими порциями.

«Все дело в гормоне под названием грелин. Он вырабатывается в желудке в ожидании пищи и отвечает за аппетит и чувство голода. Чем больше его накапливается, тем сложнее нам контролировать аппетит и не съесть лишнего. Чем чаще мы едим, тем меньше грелина в нашем организме», — цитирует Life.ru Богатырева.

Спортсмен уточнил, что идеальная пропорция — это 50% овощей, 25% зерновых, 25% высокобелковых продуктов каждый день. Такая формула поможет не высчитывать лишние калории.