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15 ноября, 22:05

Психолог рассказала, что поможет студентам легко просыпаться к первой паре

Мария Гусева
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Психолог Юлия Надехина рассказала, что поможет студентам комфортно пробуждаться и не опаздывать к первой паре.

Она считает, что для приятного пробуждения утром нужен стимул. Например, интересная пара в университете или ранняя встреча с друзьями.

«По мнению некоторых студентов, для раннего пробуждения также важен способ передвижения к учебному заведению. Если тебя ждет приятная поездка на личном транспорте, под любимую музыку, без пробок, то проснуться гораздо легче», — цитирует Life.ru Надехину.

Чтобы без проблем проснуться к первой паре, нужно обеспечить здоровый сон, считает психолог. Такой, при котором человек засыпает незаметно и не просыпается ночью. Для этого лучше всего испытывать усталость перед тем, как ложиться спать.

Надехина отметила, что около 60% студентов проводят во сне 5-6 часов и чувствуют при этом себя бодрыми и готовыми к полноценной умственной деятельности.

Источник: https://life.ru/p/1539074
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