«Это было сумасшествие». Эксклюзивное интервью нового «Суперниндзя» из Германии Оле Янека

Третий сезон «Суперниндзя», одного из самых рейтинговых шоу на российском телевидении, стал по-настоящему международным. На съемочной площадке собралось немало известных спортсменов из разных стран. Ничего удивительного, что и победителем впервые в истории стал иностранец.

21-летний Оле Янек из Берлина — двукратный полуфиналист немецкого Ninja Warrior. Но на российской трассе он обошел всех и стал обладателем титула «Суперниндзя» и пяти миллионов рублей. Давайте познакомимся с ним поближе.

«Самая сложная траса — в финале»

— Поздравляем, вы новый победитель шоу «Суперниндзя»! Что чувствовали, стоя на вершине последнего препятствия?

— О, это было настоящее сумасшествие, я не мог поверить, что выиграл, меня просто распирало от радости. Счастье, удовлетворение — очень эмоциональный момент. И в то же время, если честно, чувствовал огромную усталость. Все-таки было уже около пяти часов утра (смеется).

— Какие основные отличия от шоу «Немецкий ниндзя», в котором вы выступали уже трижды?

— Прежде всего, конечно, это светящиеся кольца, которые нужно собирать по мере прохождения трассы, в Германии ничего подобного нет. Очень интересная концепция, она делает препятствия немного сложнее, нужно чуть больше координации. Еще мне понравился общий дизайн трасс. Если не ошибаюсь, этим занимались Юрий (Прокудин, победитель первого сезона «Суперниндзя». — Прим. «СЭ») и Вадим (Тимонов, победитель второго сезона «Суперниндзя». — Прим. «СЭ»). Некоторые идеи по-настоящему сумасшедшие, даже для ниндзя-сообщества. Например, одно из испытаний в квалификации, когда нужно нажать на кнопку, стоя на платформе, которая после этого откидывается вниз! Мне очень понравилось — нужно реагировать очень быстро, это сложно, но весело в прохождении.

Фото Пресс-служба СТС.

— Какая трасса была самой сложной?

— Определенно это финальная — там нужно не просто пройти все препятствия до конца, а они очень сложные, но еще и опередить остальных претендентов, которых больше трех десятков. То есть ты должен быть по-настоящему быстрым, ведь просто уложиться в семиминутный лимит здесь тяжело, а цель при этом попасть в топ-2. Поэтому после финиша чувствовал себя без сил — думаю, это была одна из самых сложных трасс, которую мне когда-либо доводилось проходить.

— Откуда, кстати, пришла идея поучаствовать в российском телешоу?

— Вы наверняка знаете Виктора Михайлова (финалист третьего сезона «Русского ниндзя». — Прим. «СЭ»), он выступал в последних двух сезонах немецкого шоу NinjaWarrior и в нынешнем году дошел до полуфинала. Мы подружились на съемочной площадке, и Виктор сказал — а почему бы тебе не попробовать подать заявку на «Суперниндзя»? И в итоге я загорелся этой идеей, как и еще один мой приятель Леонардо Калдерон. Мы приехали в Россию и не пожалели, за что я благодарен Михайлову. Все происходило настолько стремительно, что мы прибыли в Минеральные Воды за два дня до начала съемок. Кто-то готовится к шоу месяцами, а мы прыгнули едва ли не в последний самолет (смеется). Это был крутой опыт.

Фото Пресс-служба СТС.

— Было приятно оказаться в такой компании — ваши знакомые по немецкому шоу, представители Франции, США, Швейцарии и других стран?

— Да, здорово. Я видел выступления других иностранных атлетов, кроме Нико Фишера, который раньше не принимал участия в ниндзя-шоу. Из россиян же знал только Юрия, мы пересекались на соревнованиях в Германии, и был рад снова его увидеть. С Вадимом знаком не был, но подписан на него в соцсетях — он классный скалолаз, было здорово увидеть его лично, пообщаться.

— Кто из соперников вас впечатлил?

— Был немного шокирован, когда увидел на съемках француза Клемана Гравье — знал, что он очень сильный оппонент, с отличной выносливостью. Как и американец Кевин Карбон. Когда я понял, что эти ребята будут моими конкурентами, подумал — будет сложно выиграть. Но я выиграл, пусть и не без доли везения.

«Думал посмотреть Москву, а оказался в Минеральных Водах»

— Планируете защищать титул в четвертом сезоне?

— Не знаю, разрешено ли это правилами — знаю, что Юрий и Вадим уже выигрывали «Суперниндзя», а они не выступали в нынешнем году. Может, победитель должен взять паузу? Как бы то ни было, если мне предоставится возможность, с радостью попробую. Но если нужно будет создавать трассу для будущих претендентов, тоже готов помогать. В общем, готов снова стать частью «Суперниндзя» в любой роли, на шоу было очень весело.

Фото Пресс-служба СТС.

— Вам понравилось в России?

— Если честно, я думал, что увижу Москву или Санкт-Петербург, а оказался в Минеральных Водах, буквально на краю света (смеется). Но мне понравилось, город очень хороший. Конечно, мешал языковой барьер, но на съемках все спортсмены и персонал отнеслись ко мне очень приветливо, всегда пытались чем-нибудь помочь. В общем, это были прекрасные две недели в вашей стране.

— Кстати, что скажете о публике?

— Хочу поблагодарить всех зрителей на трибунах, они поддерживали всех участников. Было очень необычно — ведь съемки проходили по ночам. Три-четыре часа утра, а все эти люди болеют за нас и отлично проводят время. В Германии все бы давно уснули (улыбается). Так что я был на самом деле впечатлен, в такой обстановке хочется выступать.

— Чем еще отличается «Суперниндзя» от привычного вамнемецкого телешоу?

— Например, российский проект снимается не просто по ночам, а еще и на открытом воздухе. Это было очень необычно, у меня и так был джетлаг, а еще и пришлось кардинально поменять режим дня и ложиться спать в семь утра. Плюс немецкое шоу, по большому счету, адаптация американского формата — то, что вы видите сейчас в США, в Германии будет через год. А на «Суперниндзя» я был приятно удивлен рядом новых идей, препятствий. Ну и плюс организация. В Германии все четко расписано буквально по минутам, все забеги, на площадке никаких задержек. А здесь в один из дней не успели провести полуфиналы, и пришлось их переносить. Но в итоге ведь все сработало как надо — поэтому к команде шоу никаких претензий.

Фото Пресс-служба СТС.

«Ниндзя-спорт — важная часть моей жизни»

— Давайте теперь познакомимся с вами чуть поближе. Как вы увлеклись ниндзя-спортом?

— Я студент, учусь на инженера. Когда мне было 16, у нас по соседству открылся ниндзя-зал, я решил попробовать и увлекся. Тренировался все больше и больше, и теперь у меня даже дома небольшая полоса препятствий. Мне действительно очень нравится этот вид спорта, он стал важной частью моей жизни. Я выступаю на соревнованиях, и каждый год провожу три-четыре недели на съемках ниндзя-шоу со своими друзьями.

— Какая ваша главная мотивация в этом деле?

— Я всегда хочу быть лучшим. В каждом забеге, где принимаю участие. Если говорить о международной арене, то я знаю, что есть атлеты, с которыми мне сложно состязаться — они тренируются в пять-шесть раз больше меня. Но для Германии мой уровень достаточно высокий. Но мне нравится и просто тренироваться рядом с очень сильными ребятами, я чувствую себя комфортно в ниндзя-движении. Тренировки дают тебе силу, выносливость, улучшают технику. Это комплексный вид спорта, и мне он действительно нравится.

Фото Пресс-служба СТС.

— Сколько времени вы посвящаете тренировкам?

— Думаю, минимум два часа с день, в среднем от 14 до 20 часов в неделю.

— А другими видами спорта вы занимаетесь?

— На самом деле, я одинаково плохо выгляжу везде, где нужен мяч (смеется). Футбол, баскетбол — это все не мое. И даже в качестве болельщика за ними не слежу. В детстве я девять лет занимался дзюдо, и у меня неплохо получалось. Потом переключился на паркур. Также люблю иногда позаниматься скалолазанием, боулдерингом. Зимой порой играю с друзьями в хоккей, просто развлечения ради. Также мне кажется, что я мог бы добиться успехов, например, в гимнастике или акробатике. Но я выбрал ниндзя. Поэтому даже когда не тренируюсь и не выступаю, слежу за результатами соревнований, смотрю трансляции и стримы.

— Насколько трудно совмещать это с учебой?

— Иногда бывает действительно сложно, ведь я ставлю цель получать хорошие оценки. Но на самом деле, у студентов довольно много свободного времени (смеется).

Да, один-два месяца в году надо отдавать очень много времени учебе и усердно заниматься. Но с другой стороны, есть и долгие каникулы, когда можно тренироваться хоть весь день. К тому же у меня есть собственная концепция — даже во время подготовки к экзаменам я стараюсь не оставлять физическую активность. Например, иногда полезно встать из-за учебников, пойти к турнику и сделать несколько подтягиваний. Такая смена умственного труда на физический помогает мне сохранять концентрацию.

— После окончания университета вы планируете работать по профессии или профессионально заняться ниндзя-спортом?

— Следующим летом я заканчиваю бакалавриат, но планирую пойти в магистратуру и отучиться еще два года. А затем хочу год или два попробовать посвятить ниндзя-спорту — путешествовать по миру, повидать разные страны, знакомиться с новыми людьми, соревноваться и попробовать достичь максимально возможных результатов. После этого же я пойду работать по специальности, но тренировки полностью бросать не намерен — ниндзя-спорт всегда будет важной частью моей жизни, ведь это то, что делает меня счастливым.