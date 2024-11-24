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Угадай профессии участников 3 сезона Суперниндзя: тест
Суперниндзя

Сегодня, 18:00

0 мин.

Кто хочет стать «Суперниндзя»? Угадай профессии участников шоу

Антон Бабошин
Корреспондент
Олег Королев.
Фото Пресс-служба СТС.
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На телеканале СТС в самом разгаре третий сезон популярного спортивно-развлекательного проекта «Суперниндзя». Мы увидели почти всех из 175 участников, которые прошли кастинг и бросили вызов сложнейшей отборочной трассе. При этом далеко не у всех претендентов есть за плечами опыт занятий профессиональным спортом. Кого только не увидишь на старте — от школьников до пенсионеров, от предпринимателей до военнослужащих. Этому мы и посвящаем очередную игру — попытайтесь угадать профессию участника по его фото.

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