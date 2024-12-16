Самые яркие моменты десятого выпуска «Суперниндзя»

В воскресенье на телеканале СТС завершился показ финала третьего сезона популярного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». На старт вышли лучшие из лучших, и двое из них разыграли титул.

Как вы уже наверняка знаете, в решающем забеге Оле Янек из Германии опередил француза Клемо Гравье и стал обладателем главного приза в пять миллионов рублей. Только ради этой дуэли стоит посмотреть выпуск целиком. Но было немало и других интересных моментов, о которых мы вам сейчас расскажем.

Работа над ошибками

Перед финалом много говорилось, что главными фаворитами будут иностранные атлеты. Первым из них на трассе появился швейцарец Николас Фишер, но быстро потерпел неудачу. Опытному мастеру паркура не удалось перекинуть подвесной турник через крепления. Чтобы исправить положение, он потратил много сил.

Такая ошибка именитого спортсмена немного удивила. А когда выступавший за ним еще один иностранец, костариканец Лео Калдерон, потерпел точно такую же неудачу в том же самом месте, стало понятно — что-то не так. Выяснять, в чем дело, отправился победитель первого сезона «Суперниндзя» Юрий Прокудин — и тоже не смог справиться с задачей. В итоге организаторам пришлось признать технические проблемы, и принять беспрецедентное для финала решение — Фишер и Калдерон получили право на вторую попытку.

В итоге Калдерон показал одно из лучших выступлений вечера, хоть и не добрался до финиша. К сожалению, права на вторую попытку не было у суперфиналиста прошлого сезона Власа Гаврилова. Его шансы высоко котировались и на сей раз, но спортсмен из Ижевска стал десятой, и последней в финале, жертвой стартового препятствия. Разочарованию всех присутствующих не было предела.

На одной ноге

А главным претендентом на звание «Самый необычный вылет в финале» стал скалолаз из Петербурга и участник всех сезонов «Суперниндзя» Алексей Савкин. Герой недавнего интервью «СЭ» максимально нестандартно решил преодолеть испытание «Шаткий мост», из-за которого не прошел отборочную трассу.

Несмотря на это, Савкин стал одним из немногих, кто смог в финале собрать хотя бы три светящихся кольца — таких из 33 участников в итоге набралось всего шестеро! В том числе финалист всех трех сезонов «Суперниндзя» Павел Иванов. Москвич, между прочим, был единственным из россиян, кому удалось в полуфинале обыграть конкурента из дальнего зарубежья, а ведь он выступал на шоу с не долеченной до конца травмой колена. Увы, в финале он остановился примерно там же, где и год назад.

Еще более серьезные проблемы со здоровьем возникли у другого фаворита. Петербуржец Артем Коробков, хорошо известный постоянным зрителям шоу, еще в квалификации получил вывих стопы и разрыв связок голеностопа. Вопреки рекомендациям врачей он вышел на финал. Но травма не могла не сказаться.

Коварные усы

Путь Коробкова в нынешнем сезоне завершился на препятствии «Коридор с усами». Между прочим, именно оно во второй части финала стало самым коварным даже для опытных участников. Семеро из 17 участников последнего выпуска не справились с этим испытанием. Например, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков.

А также лучший из россиян по итогам полуфиналов и бронзовый призер прошлого сезона «Суперниндзя» Никита Хайдуков. Он оставался последним из отечественных атлетов, претендовавших на место в суперфинале. Но увы.

Но не стоит думать, что падали здесь только россияне. Невероятно, но два спортсмена из топ-4 закончили свой путь в финале, не собрав трех светящихся колец. Упал с усов и австриец Саймон Бруннер. А главный шок — не справился с этим препятствием американец Кевин Карбон, сам являющийся обладателем роскошных усов.

Лучшие из лучших

Вы спросите: так кто же тогда выиграл? Долгое время единственным претендентом на суперфинал был Антон Фоменко. Он прошел трассу еще в предыдущем выпуске. Второго финишера пришлось ждать до конца третьего десятка финалистов. Студент из Берлина Оле Янек пролетел все испытания за четыре с половиной минуты!

А выбил россиянина из числа претендентов на титул француз Клемо Гравье. По мере его приближения к финишу Фоменко только и успевал хвататься за голову. Но проигрыш принял более чем достойно.

И вот он, главный момент сезона. Последний и решающий забег. Тут комментировать ничего не надо. Просто смотрите.

Итак, третьим победителем в истории шоу «Суперниндзя» стал Оле Янек из Германии. Который уже успел поделиться с «СЭ» впечатлениями и чуть подробнее рассказать о съемках в шоу и о себе самом. Не пропустите интервью на нашем сайте и давайте вместе ждать четвертого сезона!