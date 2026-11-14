Финалист «Суперниндзя» Павел Иванов рассказал, что помогло ему восстановить спортивную форму

Пятикратный финалист шоу «Суперниндзя» Павел Иванов рассказал, что записи собственных спортивных выступлений помогли ему найти мотивацию для возвращения к тренировкам после сложного периода жизни. Об этом атлет сообщил в интервью «СЭ».

По словам Иванова, с детства он серьезно занимался спортом, однако позднее столкнулся с проблемами с запрещенными веществами. В какой-то момент спортсмен осознал, что рискует потерять результаты многолетней работы.

Решив изменить ситуацию, Иванов начал восстанавливать физическую форму. Одним из источников мотивации стали записи его прежних выступлений.

«Начал возвращаться к прежней форме, пересматривал видео со старых выступлений и понимал, что могу стать еще лучше», — рассказал спортсмен.

Впоследствии Иванов принял участие в первом сезоне шоу «Суперниндзя», где открыто рассказал о своем прошлом. После выхода программы он получил множество сообщений поддержки от зрителей.

Спортсмен продолжил участие в проекте и пять раз добирался до финальной трассы. После последнего поражения Иванов вновь пересмотрел тренировочный план и намерен вернуться в шоу.