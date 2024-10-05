Каким получился 2-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

На стриминговом сервисе Amazon Prime Video вышла заключительная серия второго сезона «Колец власти» — сериала во вселенной «Властелина колец». Он повествует о событиях второй эпохи Средиземья, самым заметным из которых стало создание тех самых артефактов из названия. Несмотря на то что у проекта найдется множество недостатков, в сериале «Властелин колец: Кольца власти» найдется и хорошее. Пусть его не так много, как могло бы быть, стоит помнить, что в мире, придуманном Джоном Р. Р. Толкином, добро в конце концов всегда побеждает зло. Рассказали, каким получился сезон и стоит ли его смотреть.

Сюжет 2-го сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

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Первый сезон сериала, выходивший в 2022 году, окончился созданием первых трех колец власти. Они были предназначены для использования расой эльфов. Создавать их помогал темный владыка Саурон под личиной человека по имени Халбранд. Несмотря на то что эльфийка Галадриэль узнает об этом, угроза неминуема. Главный антагонист «Властелина колец» все же втирается в доверие к великому кузнецу Келебримбору.

Саурон не принимал участия в создании эльфийских колец, и, по сути, они не осквернены. Несмотря на это, правитель Элронд не доверяет новым могущественным украшениям. Но в конце концов даже скептически настроенный остроухий будет вынужден прибегнуть к силе, таящейся в кольцах.

Тем временем с Сауроном намерены бороться не только эльфы, но и некий Адар, зовущий себя отцом орков. Он предал темного владыку, и именно с этого начинается второй сезон. Этот новый для вселенной Толкина герой столь яростно жаждет добраться до восставшего Саурона, сколь искусно антагонист плетет свои интриги вокруг Келебримбора.

Следующими на очереди оказываются гномы. В создании предназначенных для горного народа колец Саурон уже принимает непосредственное участие, и это скажется на дальнейшей судьбе королевства Кхазад-Дум. Под влиянием артефакта король Дурин III сойдет с ума от жадности и поставит под угрозу исчезновения весь свой род. И только его сын, будущий король Дурин IV, в последний момент убережет своих сородичей от страшной гибели от огненного демона Балрога.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

С королевством Кхазад-Дум, известным также как Мория, связана одна из самых заметных временных несостыковок сериала. По сюжету «Колец власти» Балрог пробудился от жадности гнома второй эпохи Средиземья, в то время как согласно текстам Джона Р. Р. Толкина это произошло уже в период третьей эпохи.

Еще одно изменение — история Странника, отправившегося в конце первого сезона на Восток в пустынные земли Рун. Второй сезон подтверждает теорию фанатов, а последняя серия и вовсе не оставляет простора для трактовок, называя загадочного странника именем Гэндальф.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Хорошо известный всем маг, согласно Толкину, также пришел в Средиземье во времена третьей эпохи. Но авторы сериала переносят этот момент на столетия раньше. Именно Гэндальф, один из ордена волшебников Истари, встречает на своем пути таинственного Тома Бомбадила.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Во втором сезоне не обошлось без масштабной битвы. Пока народы эльфов и орков сражались друг с другом, Саурон околдовал Келебримбора и принудил того создать еще девять колец, предназначенных для людей. Так что на момент окончания всех доступных серий в Средиземье уже созданы все артефакты власти, кроме единого, который темный владыка выкует в жерле роковой горы Ородруин для себя.

Тем временем на острове Нуменор тоже не все спокойно. Ар-Фаразон узурпирует трон людского королевства, смещает правившую до того королеву-регента Мириэль. Герой начинает вершить правосудие на свой лад, объявляя неугодных и верных прежней власти людей предателями. Одним из таких оказывается капитан морской стражи Элендил: предок Арагорна и отец будущих основателей Гондора, Анариона и Исильдура.

Последний, считавшийся умершим после извержения Ородруина в первом сезоне, тем временем пытается выжить в Средиземье и вернуться на родной остров, что в конце концов ему удастся. Правда, дома его явно не будет ждать теплый прием.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Каким получился 2-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

«Кольца власти» можно долго ругать за порой странную атмосферу или слишком уж вольное обращение с любимой многими вселенной. Но если абстрагироваться от сравнения с великолепной кинотрилогией Питера Джексона (которую многие фанаты книжного первоисточника тоже ругали и порой продолжают ругать), проект Amazon вполне себе имеет право на существование.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Визуально «Кольца власти» порой захватывают и явно превосходят по качеству изображения недавний «Дом Дракона». Да и в этом сериале найдутся свои «но», только вот рядовому зрителю на большую часть таких претензий будет откровенно все равно. Человек, не знакомый со вселенной Толкина досконально или же смотревший только экранизации, не будет задумываться, в какие именно годы какой из эпох происходили события в оригинале или что некоторые герои находятся не в то время и не в том месте.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Абстрагировавшись от сравнений, можно сказать, что сериал Prime Video правда хорош. Да, история создания главных артефактов мира Толкина не хватает звезд с неба, но не опускается в глубины океана. «Кольца власти» балансируют где-то между. Проект можно посоветовать тем, кто засмотрел «Властелина колец» и «Хоббита» до дыр, но все еще хочет хотя бы разок вернуться в знакомую и уютную атмосферу Средиземья. Да, с большой вероятностью они смогут покритиковать сериал, но даже так они все равно получат новые впечатления от придуманного Толкином мира.

А для тех, кто не знаком с миром Средиземья, оба сезона «Колец власти» могут оказаться задорным фэнтезийным приключением с яркой картинкой и героями разной степени харизматичности.

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Первый сезон дебютировал 1 сентября 2022 года, в то время как второй сезон вышел почти ровно через два года, 29 августа 2024-го. Ожидается, что третий сезон может выйти в августе или сентябре 2026 года.

Однако это будет зависеть от того, продолжит ли Amazon проект «Властелин колец: Кольца власти». Пока третий сезон официально не анонсирован.