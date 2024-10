Это провал? Рецензия на фильм «Джокер: Безумие на двоих»

В мировой прокат вышла картина Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Промо-кампания фильма строилась на одержимой друг-другом паре, которая, бросая вызов обществу, пытается убежать от реальности под звуки музыки. Рассказываем, удалось ли сиквелу дать зрителям то, что они хотели.

Сюжет фильма «Джокер: Безумие на двоих»

После совершенных преступлений Артур Флек (Хоакин Феникс) попадает в лечебницу «Аркхем» для душевнобольных нарушителей закона. Ему грозит суд за совершенную серию убийств, включая смертельный «перформанс» с выстрелом в голову ведущему популярного вечернего шоу Мюррея Франклина (Роберт Де Ниро).

Пока за стенами «Аркхема» сторонники Джокера считают его мучеником и символом зарождающегося протестного движения, в лечебнице слава Флека совсем не играет ему на руку. Надзиратели систематически унижают Артура, подначивая пошутить или дать автограф, который после его предполагаемой смерти на электрическом стуле будет стоить целое состояние.

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Искренне помочь Артуру Флеку пытается адвокат Мэриэнн Стюарт (Кэтрин Кинер). Она намерена убедить общественность и присяжных в его раздвоении личности. По мнению Стюарт, в моменты опасности личность Артура вытесняет Джокер — более сильное альтер-эго, способное противостоять сложностям этого мира.

Флек же не способен на преступление: он глубоко травмирован и до сих пор страдает от последствий пережитого в детстве жестокого обращения и насилия со стороны отчима.

Самым сложным в этой теории оказывается убедить не людей, а самого Артура. Стремясь к одобрению, он подсознательно пытается соответствовать навязанному образу.

В противовес доводам адвоката выступает пациентка «Аркхема» Ли (Леди Гага), убеждающая Флека, что Джокер — его истинное лицо.

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Каким получился фильм «Джокер: Безумие на двоих»

«Джокер» 2019 года стал настоящим феноменом. Никто не ожидал от режиссера «Мальчишника в Вегасе» острого социального высказывания, еще и представленного на поле кинокомиксов. Работая в рамках так называемого «низкого» жанра, который, зачастую, не воспринимают всерьез, Тодд Филлипс внезапно смог представить проект, не уступающий иным помпезным фестивальным картинам.

За воплощение образа Джокера Хоакин Феникс получил премию «Оскар» — и это после Хита Леджера, удостоившегося золотой статуэтки киноакадемии посмертно за ту же роль в «Темном рыцаре».

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

В отличие от Леджера, Джокер версии Феникса связывает с каноничным злодеем DC, пожалуй, одно название, но до чего же филигранно была сыграна эта интерпретация.

Для Артура Флека придумали три вида смеха, которые отражали внутреннее состояние персонажа. Например, с помощью одного варианта Артур пытался быть принятым в компании. Другой вариант смеха — неконтролируемый — от которого Флек практически задыхался, был следствием заболевания и транслировал отчаяние от понимания, какая стена всегда будет стоять между ним и обществом.

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

В картине Тодда Филлипса очень доступно проговаривалось состояние безысходности персонажа. «У вас бывают негативные мысли?» — спрашивала у Артура психотерапевт. «Все мои мысли негативные», — просто отвечал он.

В конце фильма «Джокер», как это обычно и случается со всеми картинами о становлении злодея, персонаж переплавляет свою сломленность, страх, гнев, отчаяние и боль в силу — и это делает его сокрушительным.

В сиквеле, который поклонники «Джокера», вероятно, ждали на пару-тройку лет раньше (на временной интервал между фильмами могли повлиять забастовки голливудских актеров и сценаристов, а также внутренние перестановки киновселенной DC), казалось бы, апгрейд Артура Флека подошел к концу, и дальше повествование пойдет уже исключительно от лица Джокера — но нет. В «Безумии на двоих» персонаж возвращается к исходной точке. Он безволен, сломлен и способен на проявления своего альтер-эго, по большей части, лишь в собственном воображении.

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Надо признать, сделать сиквел «Джокера» мюзиклом было до абсурдного смелым решением. Тодд Филлипс мог пойти по проторенной дорожке и «дать зрителям то, что они хотят» — криминального триумфа грозы Готэма, но режиссер устроил персональный поворот не туда.

По крайней мере, аудитория авторского подхода не оценила. На Rotten Tomatoes рейтинг «Безумия на двоих» упал до «гнилого»: критики и зрители почти солидарны в своей оценке (39% у первых и 37% — у вторых).

В сиквеле Тодда Филлипса Джокера больше нет. Есть только Артур Флек, которому удается убежать от своего образа (в фильме это показано буквально) в реальности — ведь, как оказалось, быть Джокером в воображении куда веселее и безопаснее.

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

«Безумие на двоих» показывает, как Артур проживает будни заключенного в ожидании суда, обращаясь к эскапизму, что не может не отсылать к картине Роба Маршалла «Чикаго», основанной на одноименном мюзикле. В «Джокере 2» тоже есть линия манипуляции прессой и общественным мнением в попытке создать преступнику более скармливаемый образ, который сможет вызвать у людей сострадание.

Правда, «швы» между реальностью и выдумкой в сиквеле Тодда Филлипса куда более заметные.

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

«Джокер: Безумие на двоих» — это мюзикл, номера которого поразительным образом не запоминаются. Самым пронзительным из них становится исполнение Хоакином Фениксом песни If You Go Away в телефонную трубку.

Но можно дать этим композициям второй шанс. К выходу сиквела Тодда Филлипса Леди Гага выпустила альбом Harlequin с одиннадцатью каверами и двумя оригинальными треками.

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Стоит ли смотреть фильм «Джокер: Безумие на двоих»

Если вы рассчитывали на безумное приключение влюбленных психопатов в духе «Бонни и Клайда», то, пожалуй, настало время пересмотреть свои ожидания.

Леди Гага в образе Ли предстает кем-то вроде группи — фанатки, преследующей своего кумира и старающейся изо всех сил ему понравиться. Позже динамика власти в их с Джокером отношениях изменится, но только потому, что Артур готов последовать за любым, кто проявил к нему хоть каплю участия.

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Казалось бы, можно было слепить из Ли коварную манипуляторшу, ведь она психотерапевт, и ей ничего не стоит подтолкнуть сломленную личность к каким бы то ни было поступкам, но в итоге многообещающий персонаж сводится к функции музыкального сопровождения в фантазиях главного героя, и разочаровавшейся поклонницы — в реальности.

Джокер же в сиквеле выступает ведомым персонажем, переживающим откат в своем развитии. Он слишком травмирован, и у него не хватает сил на внутреннюю трансформацию. Только на внешнюю — в зале суда, и она не придает Артуру уверенности, а лишь разрушает еще больше.

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Игра Хоакина Феникса, как всегда, безупречна, но ее не хватает, чтобы вытянуть этот неспешный и, возможно, необязательный сиквел.

В первой части «Джокера» Артур Флек писал в своем дневнике: «Надеюсь, в моей смерти будет больше смысла, чем в моей жизни». Очень жаль, но похоже на то.