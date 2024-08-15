Галадриэль против Саурона: что было в 1-м сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В самом конце лета стартует второй сезон «Колец власти» — проекта Amazon в мире «Властелина колец». Создатели обещают в подробностях рассказать историю создания кольца всевластия. В преддверии выхода новых серий вспомнили, о чем рассказывал дебютный сезон одного из самых дорогих сериалов в истории.

«Кольца власти» состоят из нескольких сюжетных веток, чьи события разворачиваются одновременно. Так что сериал регулярно прыгает с одного героя на другого. Поэтому расскажем о разных персонажах в разных главах.

Галадриэль и Саурон

Основным действующим лицом сериала условно можно назвать молодую версию Галадриэль в исполнении Морвед Кларк. После окончания Войны Гнева (в которой был поврежден главный злодей Арды — мятежный валар Моргот) воительница столетиями пытается выследить главного приспешника падшего духа — Саурона. Почти все эльфы считают, что зло было повержено окончательно. Но Галадриэль не готова прекратить поиски будущего главного антагониста трилогии «Властелин Колец». И, как покажет история мира, придуманного Джоном Р.Р. Толкином, не зря.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

При этом, хоть действие «Колец власти» происходит в той же вселенной, проект не связан напрямую с кинотрилогией Питера Джексона и фактически является новым взглядом на мир Арды.

Главный итог первого сезона — создание эльфийским кузнецом Келебримбором трех первых колец власти: Нэнья, Нарья и Вилья. При этом мастер работал не один: помог ему в этом некий Халбранд, под личиной которого и скрывался сам Саурон.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Его сюжетная ветка развивалась вместе с Галадриэль: темный властелин скрывался под человеческой личиной, когда эльфийка, встретившая Халбранда в открытом море, вместе с ним переживает нападение морского змея и путешествие в Нуменор и к оркам.

После прибытия в эльфийскую столицу Галадриэль настораживает излишнее внимание ее нового знакомого к работе великого кузнеца Келебримбора. Героиня решает выяснить, действительно ли ее друг является тем, за кого себя выдает. Галадриэль предполагала, что Халбранд — наследник правителей южных людских королевств, но впоследствии выясняет, что этот монарший род прервался более тысячи лет назад.

Именно благодаря настороженности эльфийской воительницы первые кольца не были поражены тьмой Саурона. После раскрытия обмана падший дух бежал в Мордор.

Полурослики и загадочный старец, упавший с небес

На протяжении всех восьми серий сезона авторы пытались играть со зрителем, явно давая понять, что Сауроном является кто-то из регулярно появляющихся на экране героев. При этом одним из главных кандидатов на эту роль был загадочный седовласый мужчина, упавший с небес. Первыми, с кем знакомится прибывший в мир Арды старец, становятся прародители хоббитов — кочевое племя мохноногов. Ну а главной сторонницей и проводницей в мир для потерявшего память загадочного волшебника стала девочка по прозвищу Нори.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В финальном эпизоде старец встретился с загадочными жрицами, которые увидели в нем фигуру Саурона. Иронично, но именно эта сцена окончательно развеяла сомнения: перед зрителями кто-то из волшебников Истари, посланных в Средиземье для помощи в борьбе со злом. Ну а совет старца (про то, что в момент сомнений нужно следовать своему носу), скорее всего, является намеком, что странник не кто иной, как Гэндальф. Такой же совет волшебник давал в фильме «Властелин колец», когда пытался найти выход из лабиринтов Мории. В конце сезона старец вместе со своей помощницей отправляется в земли Рун, лежащие далеко на востоке Средиземья, чтобы вспомнить, кто он такой.

Другие намеки на настоящую личность старца — умение хорошо управляться с огненной стихией и появление мотыльков. Именно эти образы плотно ассоциируются с седовласым волшебником из «Властелина колец», который никогда не опаздывает и никогда не приходит рано.

Нуменор

Еще одним важным местом действия «Колец власти» стал Нуменор — островное королевство людей.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В первом сезоне умирает предыдущий правитель великого королевства нуменорцев Тар-Палантир, а вместо него правит его дочь. Ее жадный до власти советник Ар-Фаразон явно плетет интриги и, скорее всего, не упустит возможности занять трон людского царства.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Появляется в «Кольцах власти» и Элендиль — будущий предводитель нуменорцев, давший начало роду основателей Гондора и Арнора и далекий предок Арагорна. Именно он обнаруживает плот с Галадриэль и Халбрандом и доставляет их в столицу королевства Арменелос. Там он представляет героев королеве-регенту Мириэль, правящей вместо отца.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Впрочем, верхушка власти островного царства не готова с теплотой встретить эльфийскую воительницу, а главными союзниками героини окажутся нашедший ее Элендиль и его дети: сыновья Исильдур и Анарион и дочь Эариен.

Гномы и Казад-Дум

Пока Галадриэль остервенело идет по пятам Саурона, другой знакомый зрителям эльф по имени Элронд занят выполнением одного из важнейших поручений верховного короля Гиль-Галада. Герой должен помочь великому мастеру Келебримбору в создании артефактов невиданной силы. Только самостоятельно эльфы не в силах справиться с подобной миссией. Поэтому будущий отец Арвен отправляется в королевство гномов Кхазад-Дум, с которым надеется заключить союз. А поможет ему в этом знакомство с принцем Дурином IV.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Как известно, гномы Средиземья — народ упрямый, так что для заключения союза эльфу придется попотеть как в прямом, так и в переносном смысле. Но не менее важным станет открытие, которое было сделано гномами в подземных глубинах. Дурин долго не хотел делиться с другом знанием об уникально прочном и легком металле под названием митриль, который еще сыграет свою роль. В будущем после несчастного случая добыча драгоценного вещества будет закрыта. Но именно из маленького кусочка митриля, совмещенного с другими драгоценными металлами, будут созданы три эльфийских кольца власти.

Орки

Тем временем в южных землях разворачиваются не менее мрачные события. Лесные эльфы контролируют поселения местных жителей.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Эльф по имени Арондир сблизился с одной женщиной по имени Бронвин. В тот момент, когда пришел указ верховного короля о возвращении домой, он решается проведать возлюбленную. Прибыв в деревню, эльф понимает, что творится что-то неладное. Коровы вместо молока дают черную слизь, а поселения подвергаются странным нападениям, после которых не остается ни мертвых, ни раненых.

Главной опасностью этих земель оказываются племена орков, подконтрольные некоему эльфу. Приспешники называют его Адаром (что в переводе с одного из языков вселенной означает «отец»). Загадочный злодей охотится за некоей рукоятью южных земель. Интересно, что многие видят в фигуре Адара новое воплощение Саурона. Впрочем, сам эльф заявляет, что разрубил темного духа и считает того мертвым.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Орочье воинство почти находит рукоять, но в решающий момент на далеких берегах высаживается воинство Нуменора во главе с Мириэль, Галадриэль, Халбрадом и Элендилем.

Именно во время столкновения нуменорцев и орков происходит извержение горы Ородруин, пепел от которого закроет небо. Это позволяет оркам, боящимся солнечного света, под предводительством Адара расселиться на поверхности и переименовать Южные земли в Мордор, что в переводе означает «Темная земля».