Криминальная драма «Бумажный тигр» с Адамом Драйвером стартовала с хорошими отзывами

Фильм «Бумажный тигр» режиссера Джеймса Грея получил преимущественно положительные отзывы критиков. На Rotten Tomatoes рейтинг картины на данный момент составляет около 85 процентов.

Главные роли в криминальной драме исполнили Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон и Майлз Теллер. Фильм начал ограниченный прокат в США 13 ноября, а на следующей неделе должен выйти на большее число экранов.

Действие картины разворачивается в Нью-Йорке. В центре истории — два брата, которые оказываются втянуты в опасную связь с русской мафией и пытаются обеспечить будущее своей семьи.

Джеймс Грей известен по фильмам «К звездам», «Иммигрант» и «Время Армагеддона». «Бумажный тигр» участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.