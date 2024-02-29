Дата выхода сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»: расписание релиза эпизодов
На Apple TV+ выйдет многосерийная комедия «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»
1 марта на Apple TV+ стартует многосерийная комедия «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина». Режиссером проекта выступил Бен Палмер («Ирландцы в Лондоне»).
Сериал рассказывает о легендарном разбойнике, ставшим главарем банды преступников и пустившимся навстречу абсурдным авантюрам.
В проекте снялись Ноэль Филдинг, Хью Бонневилль, Роберт Имс, Энди М Миллиган и Жота Кастеллано.
Расписание релиза эпизодов сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»
|1 серия
|1 марта
|2 серия
|2 марта
|3 серия
|8 марта
|4 серия
|15 марта
|5 серия
|21 марта
|6 серия
|28 марта
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