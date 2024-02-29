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Полностью выдуманные приключения Дика Турпина: дата выхода серий, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 21:25

1 мин.

Дата выхода сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»: расписание релиза эпизодов

На Apple TV+ выйдет многосерийная комедия «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпи.на»
Фото Кадр из сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»
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1 марта на Apple TV+ стартует многосерийная комедия «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина». Режиссером проекта выступил Бен Палмер («Ирландцы в Лондоне»).

Сериал рассказывает о легендарном разбойнике, ставшим главарем банды преступников и пустившимся навстречу абсурдным авантюрам.

В проекте снялись Ноэль Филдинг, Хью Бонневилль, Роберт Имс, Энди М Миллиган и Жота Кастеллано.

Расписание релиза эпизодов сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»

1 серия 1 марта
2 серия 2 марта
3 серия 8 марта
4 серия 15 марта
5 серия 21 марта
6 серия 28 марта
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