Дата выхода сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»: расписание релиза эпизодов

На Apple TV+ выйдет многосерийная комедия «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»

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1 марта на Apple TV+ стартует многосерийная комедия «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина». Режиссером проекта выступил Бен Палмер («Ирландцы в Лондоне»).

Сериал рассказывает о легендарном разбойнике, ставшим главарем банды преступников и пустившимся навстречу абсурдным авантюрам.

В проекте снялись Ноэль Филдинг, Хью Бонневилль, Роберт Имс, Энди М Миллиган и Жота Кастеллано.

Расписание релиза эпизодов сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»