По сериалу «Трудные подростки» готовят цирковой спектакль

Читайте нас в

По сериалу «Трудные подростки» создается цирковой спектакль. Его премьера запланирована на это лето — постановка получила название «Трудные подростки: гимн свободе и юности». Спектакль появится в репертуаре петербургского Упсала-Цирка.

Кроме того, по мотивам сериала запустят единый информационный портал для подростков, освещающий молодежные проекты.

Сериал «Трудные подростки» стартовал в 2019 году и продлился пять сезонов. Последний эпизод финального сезона вышел 29 февраля.