Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Трудные подростки цирковой спектакль: когда выйдет, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:45

0 мин.

По сериалу «Трудные подростки» готовят цирковой спектакль

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Трудные подростки».
Фото Кадр из сериала «Трудные подростки»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

По сериалу «Трудные подростки» создается цирковой спектакль. Его премьера запланирована на это лето — постановка получила название «Трудные подростки: гимн свободе и юности». Спектакль появится в репертуаре петербургского Упсала-Цирка.

Кроме того, по мотивам сериала запустят единый информационный портал для подростков, освещающий молодежные проекты.

Сериал «Трудные подростки» стартовал в 2019 году и продлился пять сезонов. Последний эпизод финального сезона вышел 29 февраля.

Трудные подростки, 5 сезон. Где снимали сериал «Трудные подростки»

Сериалы
2
0
Новости холдинга
В Британии сообщили о росте количества атак хуситов на 100% после ударов США
Оппозиция Чада обвинила правительство в убийстве одного из лидеров
Белый дом призвал Израиль расследовать удар по ожидавшим помощи палестинцам
Шольц отверг возможность отправки войск Германии и НАТО на Украину
dasdsadada
Читайте далее
Стартовал фантастический мультсериал «Невский»: расписание релиза эпизодов
Следующий материал
Стартовал фантастический мультсериал «Невский»: расписание релиза эпизодов
Последние новости
21:25
Дата выхода сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»: расписание релиза эпизодов
20:05
6 сезон сериала «Трудные подростки»: стоит ли ждать продолжения проекта
19:30
Анонсирован ремейк популярного советского фильма «Приключения Петрова и Васечкина»
18:00
Мультсериал Megamind Rules! стартует 1 марта
15:30
Стартовал фантастический мультсериал «Невский»: расписание релиза эпизодов
dasdsadada