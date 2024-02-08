Рузиль Минекаев рассказал, сколько кастингов прошел до роли в «Слове пацана»

В интервью Надежде Стрелец исполнитель роли Марата (Адидаса — младшего) в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев рассказал о начале своего актерского пути.

По его словам, до того, как исполнить одну из ведущих ролей в проекте Жоры Крыжовникова, он был на 500 кастингах, из которых был утвержден на роли только в четыре проекта.

На вопрос ведущей о том, как ему удавалось сохранять мотивацию, Минекаев ответил: «У меня были периоды, когда я просто думал о том, чтобы уехать, бросить, переехать к себе домой. Работать, не знаю, водителем».

Актер добавил, что после таких мыслей сразу же начинал себя отговаривать: «Я понимал, что это абсолютно не вариант. Не для этого я прошел такой долгий путь, и что останавливаться уже поздно».