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Рузиль Минекаев из Слова пацана: как стал актером, кастинги
Фильмы и сериалы

8 февраля, 16:15

1 мин.

Рузиль Минекаев рассказал, сколько кастингов прошел до роли в «Слове пацана»

Рузиль Минекаев из «Слова пацана» рассказал о начале своего актерского пути
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Надежда Стрелец / YouTube.
Фото Надежда Стрелец / YouTube
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В интервью Надежде Стрелец исполнитель роли Марата (Адидаса — младшего) в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев рассказал о начале своего актерского пути.

По его словам, до того, как исполнить одну из ведущих ролей в проекте Жоры Крыжовникова, он был на 500 кастингах, из которых был утвержден на роли только в четыре проекта.

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На вопрос ведущей о том, как ему удавалось сохранять мотивацию, Минекаев ответил: «У меня были периоды, когда я просто думал о том, чтобы уехать, бросить, переехать к себе домой. Работать, не знаю, водителем».

Актер добавил, что после таких мыслей сразу же начинал себя отговаривать: «Я понимал, что это абсолютно не вариант. Не для этого я прошел такой долгий путь, и что останавливаться уже поздно».

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