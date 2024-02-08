Рузиль Минекаев ответил, будет ли продолжение «Слова пацана»

Рузиль Минекаев считает, что у проекта «Слово пацана» может быть 2 сезон

В интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец Рузиль Минекаев ответил, будет ли второй сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: «Я правда не знаю, будет ли он, планируют его или нет, но надеюсь, что нет».

Впрочем, актер считает, что сюжет проекта Жоры Крыжовникова можно продолжить, но существует риск не оправдать ожидания аудитории.

«Боюсь, что второй сезон может испортить впечатления от первого», — отметил артист.

Ранее Рузиль Минекаев рассказал, что в начале своей актерской карьеры был на 500 кастингах, прежде чем его утвердили в «Слово пацана».