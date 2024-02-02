Жора Крыжовников ответил, будет ли второй сезон «Слово пацана»

В интервью YouTube-каналу «Что Посмотреть» режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников поделился идеями касательно продолжения проекта и ответил, стоит ли ждать новые сезоны в ближайшем будущем.

«Мы изначально думали сделать три сезона. Почему? Потому что 89-й, 91-й и 93-е годы очень разительно отличаются, это разные миры, я это прожил... 91-й — это уже классическая история дележа, попытки взять под контроль предприятия... Превращение в преступные организации. Почему мы взяли 89-й год? Потому что это еще хулиганы... А вот дальше начинается уже серьезный рост. И 93-й год — это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой... Там очень много интересных историй», — рассказал постановщик.

Крыжовников добавил, что работа над вторым сезоном пока не идет: «Мы пока взяли паузу: пожить, успокоиться, прийти в себя, может быть, сделать какой-то другой проект и вернуться к этим размышлениям».

По его словам, в ближайший год у «Слова пацана» не будет продолжения.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал, поднимающий тему казанских группировок 80-х. Проект основан на книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».