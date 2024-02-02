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Слово пацана: будет ли 2 сезон
Фильмы и сериалы

2 февраля, 21:45

1 мин.

Жора Крыжовников ответил, будет ли второй сезон «Слово пацана»

Автор сериала «Слово пацана» рассказал об идее продолжения проекта
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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В интервью YouTube-каналу «Что Посмотреть» режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников поделился идеями касательно продолжения проекта и ответил, стоит ли ждать новые сезоны в ближайшем будущем.

«Мы изначально думали сделать три сезона. Почему? Потому что 89-й, 91-й и 93-е годы очень разительно отличаются, это разные миры, я это прожил... 91-й — это уже классическая история дележа, попытки взять под контроль предприятия... Превращение в преступные организации. Почему мы взяли 89-й год? Потому что это еще хулиганы... А вот дальше начинается уже серьезный рост. И 93-й год — это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой... Там очень много интересных историй», — рассказал постановщик.

Крыжовников добавил, что работа над вторым сезоном пока не идет: «Мы пока взяли паузу: пожить, успокоиться, прийти в себя, может быть, сделать какой-то другой проект и вернуться к этим размышлениям».

По его словам, в ближайший год у «Слова пацана» не будет продолжения.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал, поднимающий тему казанских группировок 80-х. Проект основан на книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

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