Биография певицы МакSим: карате, любимица фанатов «Спартака» и две остановки сердца

Непростая история жизни талантливой певицы из Татарстана.

МакSим (Марина Абросимова).

Дата рождения: 10 июня 1983 года.

Место рождения: Казань (Татарстан, СССР).

Рост: 160 см.

Детство и юность певицы МакSим

Марина Абросимова родилась 10 июня 1983 в Казани (Республика Татарстан) в обычной семье. Ее отец Сергей Абросимов был автомехаником, а мать Светлана Максимова работала учителем. У певицы есть старший брат Максим.

Марина родилась с пороком развития, у нее была полидактилия (шесть пальцев на руке). В раннем возрасте ей пришлось перенести операцию. Врачи сказали, что девочка не сможет играть на фортепиано. Однако родители все равно отдали дочь в музыкальную школу. Также девушка ходила на балет. Каждое воскресенье семья посещала православный храм. Брат Марины ходил на карате, поэтому ей тоже захотелось попробовать свои силы в боевых искусствах. Более того, Абросимова смогла получить красный пояс. Также девушка пела в школьном хоре, принимала участие в городских праздниках и музыкальных конкурсах.

Будучи подростком певица набила себе тату, покрасила волосы в яркий цвет и сделала дреды. МакSим рано начала писать песни и уже с 13 лет выступала в ночных клубах и ресторанах, откуда ее забирал отец.

Популярность в Татарстане пришла к Абросимовой быстро. 15-летняя артистка принимала участие в молодежном телевизионном фестивале Teenstar, где на нее обратил внимание популярный местный коллектив Pro-Z. Марина начала с ними сотрудничать. Вместе они выпустили несколько песен — «Прохожий», «Чужой» и «Заведи».

После школы певица поступила в Казанский университет на факультет «Связи с общественностью». Однако через два года перевелась на заочное отделение и поехала покорять Москву. В 2005 году студентка получила диплом.

МакSим. Фото Соцсети

Музыкальная карьера МакSим

Большой успех пришел к молодой певице в 2004 году. Тогда вокалистка записала песню «Сантиметры дыхания». Композиция быстро возглавила хит-парады стран СНГ.

В 2005-м она начала работать с компанией Gala Records. В сотрудничестве они записали трек «Нежность», который возглавлял чарт радиостанции «Золотой граммофон» на протяжении девяти недель. В 2006 году за эту композицию МакSим получила диплом «Песни года».

Абросимова презентовала свой первый альбом «Трудный возраст» в 2006-м. В пластинку вошли ее главные хиты «Ветром стать», «Знаешь ли ты», «Трудный возраст». За несколько месяцев певица продала 200 тысяч копий. Диск получил платиновый статус. В 2010-м дебютный альбом МакSим был признан одним из главных релизов десятилетия.

Параллельно с этим Марина записала совместный трек с Алсу «Отпускаю». Видеоклип занял первую строчку в общем чарте радиостудий СНГ. С 2006 по 2007 годы казанская певица была в туре в поддержку своей первой пластинки. Артистка посетила города России, Казахстана, Украины, Белоруссии и Германии.

В 2007-м МакSим была удостоена двух престижных наград «Лучшая исполнительница» и «Лучший поп-проект года» по версии Russian Music Awards. В этом же году состоялся релиз второго альбома под названием «Мой рай», в него вошли такие хиты, как «Научусь летать», «Лучшая ночь». За год было продано порядка 700 тысяч копий.

Следующий альбом «Одиночка» вышел через два года. После его презентации певица собрала «Олимпийский». Сборника «Другая реальность» поклонникам пришлось ждать долго. Исполнительница презентовала его только в 2013-м. Также Марина сняла клипы на композиции «Стала свободней» и «Золотыми рыбками».

В 2016 году Абросимова в честь 10-летия творческой карьеры дала большой концерт под названием «Это же я...». С 2015 по 2017 годы певица руководила своей школой искусств для детей. С 2018 года певица находилась в творческом отпуске из-за депрессии и проблем с алкоголем, которые развились после выкидыша на позднем сроке. Артистка редко выступала, но продолжала писать песни. Так вышли треки «Преданным», «Забывай».

В феврале 2022-го МакSим записала новую версию трека «Отпускаю» в дуэте с Егором Кридом. Клип на композицию посмотрели более 6 миллионов человек на YouTube. В этом же году она перепела вместе с Димой Биланом свою песню «Знаешь ли ты». Также артистка появилась в шоу «Маска». Осенью 2022-года МакSим заняла кресло Светланы Лободы в шоу «Голос. Дети».

МакSим. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Личная жизнь певицы МакSим

Первой любовью певицы был музыкант Андрей Шульц. Молодой человек был старше Марины на 10 лет. Они познакомились на студии, где артистка записывала свои треки. Именно ему была посвящена песня «Трудный возраст». У Андрея были серьезные намерения, он даже сделал возлюбленной предложение. Но певица не была готова к семейной жизни. Пара распалась.

Переехав в Москву, певица закрутила роман со звукорежиссером Алексеем Луговцевым. В 2008 году музыканты сыграли свадьбу на Бали, а после обвенчались в храме Всех Святых в Красносельском переулке. В 2009 году в семье родилась дочь, которую назвали Александра. Но после появления ребенка отношения в паре испортились.

После развода у Абросимовой была интрижка с солистом группы Animal Jazz Александром Красовицким. Музыкант даже сделал певице предложение, однако до свадьбы дело так и не дошло.

С 2014 по 2015 год певица жила в гражданском браке с бизнесменом Антоном Петровым. В 2014 году у пары родилась дочь Мария.

После рождения второго ребенка у девушки было несколько романов. Зимой 2019 года артистка собиралась замуж за своего тайного возлюбленного, которого скрывала от общественности. Свободно ли сейчас сердце поп-певицы — неизвестно.

Болезнь певицы МакSим

16 июня 2021 года певица была госпитализирована после концерта в Казани. МакSим выступала с температурой 39 и симптомами простуды. Предварительно артистка сделала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Врачи диагностировали у исполнительницы хита «Трудный возраст» пневмонию с поражением легких на 40%.

Болезнь сопровождалась низкой сатурацией, поэтому медики ввели Абросимову в состояние медикаментозного сна и подключили к аппарату ИВЛ. Но это не помогло, состояние пациентки ухудшилось. Было принято решение перевести больную в другую клинику. Здесь специалисты подключили артистку к аппарату ЭКМО. Она дважды пережила остановку сердца. Также у нее был ряд осложнений: кровотечение, септический шок и внутренняя инфекция.

С помощью врачей МакSим смогла прийти в себя через месяц. Медленно, но артистка шла на поправку. После выписки из больницы девушка еще долго посещала реабилитационный центр, чтобы полностью восстановиться.

МакSим. Фото Global Look Press

Песня МакSим «Знаешь ли ты» и футбол

Певицу во время болезни поддержали не только поклонники и звезды шоу-бизнеса, но и фанаты московского «Спартака». Болельщики москвичей в матче первого тура РПЛ сезона-2021/22 против «Рубина» повесили баннер со строчкой из песни «Знаешь ли ты» — «Мы так привыкли жить одним тобой». Таким жестом они выразили свою поддержку поп-певице. Посты с пожеланием скорейшего выздоровления появились в аккаунтах соцсетей красно-белых и сборной России.

По популярной версии, впервые болельщики «Спартака» исполнили этот трек 20 апреля 2014 года во время выездного матча против «Рубина». В перерыве игры на стадионе в Казани зазвучала песня «Знаешь ли ты» — и гостевой сектор подхватил песню. Впоследствии композиция стала неофициальным гимном активных болельщиков красно-белых и самого клуба.

В 2017 году «Спартак» стал чемпионом. Тогда владелец клуба Леонид Федун (бизнесмен руководил клубом с 2004 по 2022 год) и капитан команды Денис Глушаков появились в шоу Первого канала «Вечерний Ургант» именно под хит МакSим.

Песня также исполнялась на матчах хоккейного «Спартака». 5 февраля 2019-го певица выступила на игре КХЛ между красно-белыми и «Сочи». Также хоккеисты поддержали певицу после ДТП в 2019 году, в результате которого певица получила тяжелые травмы. После восстановления она появилась на трибунах во время домашней игры москвичей против «Амура». Как только ее показали на экранах, фанаты запели полюбившуюся песню артистки.

В мае 2022 года на финале Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» МакSим исполнила композицию «Знаешь ли ты» после победы красно-белых. Певица вышла на поле «Лужников» босиком, как поется в одной из строчек композиции.

Алкоголизм МакSим

МакSим страдает алкоголизмом. По признанию самой певицы, этот недуг у нее от отца, который злоупотреблял спиртными напитками, когда Марина была еще ребенком. Однако мужчина смог избавиться от вредной привычки, а вот у певицы пока не получается.

Впервые проблемы с алкоголем у нее начались в 2014-м, после расставания с предпринимателем Антоном Петровым. Девушка даже проходила реабилитацию в медицинском центре. Затем она начала выпивать в 2019 году после серьезного ДТП, в котором получила тяжелые травмы. Певица провела в больнице около двух месяцев. Ее донимали сильные головные боли, Абросимова снимала мигрень посредством спиртных напитков. В июле 2023-го исполнительница хита «Нежность» вновь оказалась в реабилитационном учреждении.

«В состоянии опьянения человек не очень адекватно воспринимает свои реакции. И кажется, так легко сказать: да пошло оно все! И таким образом все постепенно и уходит — семья, работа, общение, друзья, даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять все», — говорила певица изданию «StarHit».

7 лучших альбомов МакSим по версии «Яндекс.Музыки»

«Трудный возраст» (2006)

«Мой рай» (2007)

«Одиночка» (2009)

«Другая реальность» (2013)

«Хорошо» (2015)

«Стала свободней» (2015)

«Полигамность» (2018)

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