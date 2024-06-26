Диван для собаки за 650 тысяч рублей: самые дорогие товары для питомцев

Рынок товаров для животных развивается очень быстро: в прошлом году продажи выросли на рекордные 27%. Модные дома, разумеется, не обошли стороной эту тенденцию. В последние годы в каталогах многих люксовых брендов появились отдельные коллекции для собак и кошек. Собрали семь интересных (и очень дорогих) товаров для питомцев, которые будут по карману далеко не каждому хозяину.

Переноска, 328 000 рублей

Клиенты Louis Vuitton могут порадовать любимцев переноской, украшенной всемирно известным принтом. Сумка оснащена вентиляционной сеткой, съемным плечевым ремнем и мягкой подстилкой, а еще выполнена из прочной телячьей кожи. К переноске прилагается кожаная именная бирка.

Фото Каталог Louis Vuitton

Шлейка, 178 000 рублей

Цена на такую маленькую шлейку Hermes весьма высокая, но зато выполнена она качественно. Шерстяные ремешки, стальные застежки, детали из мягкой, по-особенному обработанной кожи. Кстати, последнее еще и напоминает об истории бренда: этот же материал используют для конских упряжек, которые раньше производил Hermes. Отдельное внимание создатели уделили расцветке. Трехцветные полоски, вдохновленные конной амуницией, бренд впервые использовал еще в XIX веке.

Фото Каталог Hermes

Набор для собаки, 89 000 рублей

В каталоге компании ювелирных украшений Tiffany & Co есть целый набор для собак — миска, ошейник и поводок. И все — в культовом мятном оттенке.

Фото Каталог Tiffany

Дождевик, 57 000 рублей

Чтобы защитить любимца от плохой погоды, можно обратиться к Prada. Бренд представил черный дождевик, в точности до мелочей повторяющий аналогичную модель из мужской и женской коллекций. Однако есть и другие расцветки — красная и белая.

Фото Каталог Prada

Держатель для пакетов, 43 000 рублей

Гигиенические пакеты — необходимый предмет на прогулке с собакой. А для быстрого доступа к ним Valentino выпустил специальный держатель. Эта маленькая вещица точно не останется незамеченной: все благодаря золотому логотипу и узнаваемым шипам в виде пирамидок. Бренд предлагает приобрести держатель в трех цветах — розовом, коричневом и черном.

Фото Каталог Valentino

Ошейник, 140 000 рублей

Знаменитый французский модный дом Hermеs выпускает вечерние наряды не только для своих клиентов, но и для их верных друзей. Ошейник-воротничок, вдохновленный одной из первых коллекций бренда, выполнен из натуральной кожи и продается в комплекте с уходовым маслом. Модель представлена в двух размерах.

Фото Каталог Hermes

Диван-лежанка, 656 000 рублей

В 2022 году итальянский бренд Gucci в рамках коллекции Lifestyle выпустил диван для животных стоимостью более полумиллиона рублей.

Фото Каталог Gucci

Сейчас доступны три расцветки хлопковой обивки (две из которых вдохновлены старинными французскими гобеленами), а ножки модели выполнены в виде звериных лап. Диван подходит как собакам, так и кошкам.