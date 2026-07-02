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«СЭ» запустил розыгрыш газет с автографом Дмитрия Неделина
Старты и события

2 июля, 18:05

1 мин.

«СЭ» запустил розыгрыш газет с автографом Дмитрия Неделина

Мария Задорожная
Автор
«СЭ» запустил розыгрыш газет с автографом Дмитрия Неделина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

4 июля в Санкт-Петербурге состоится один из самых масштабных и престижных беговых стартов страны — СберПрайм марафон «Белые ночи». «Спорт-Экспресс» впишет в историю всех финишеров марафонской дистанции и опубликует их имена на страницах газеты 6 июля.

Также «СЭ» разыграет 10 памятных экземпляров с автографом Дмитрия Неделина — именитого атлета, марафонца, победителя Чемпионата России на 15 км. Розыгрыш проводится в Telegram-канале «СЭ». Итоги будут подведены 10 июля.

Марафон «Белые ночи» будет проходить в этом году уже в 35-й раз. Его участники выйдут на старт у «Газпром Арены» и финишируют на Дворцовой площади в атмосфере белых ночей.

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