Оскар-2023: самые удачные и провальные образы по мнению стилиста

В этом году церемония вручения премии «Оскар» впервые прошла в помещении, а дорожка, по которой дефилировали звезды, была цвета шампанского.

Вместе с историком моды Натали Бродери обсудили самые удачные и провальные наряды, в которых знаменитости предстали перед папарацци.

В отличие от предыдущей, эта церемония оказалась на удивление спокойной, обошлось без громких скандалов и прилюдных оскорблений. Эту тенденцию дополнили и образы большинства гостей: знаменитости решили выбрать классические и сдержанные силуэты, экстравагантных нарядов было не так много.

Пастельные тона и классические силуэты

Звезда фильма «Все везде и сразу» 60-летняя Мишель Йео, которой досталась премия киноакадемии в номинации «Лучшая актриса», предстала на церемонии в белоснежном платье от Dior.

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А ее коллега Джейми Ли Кертис, получившая статуэтку за лучшую женскую роль второго плана, выбрала нюдовое длинное платье, украшенное серебристыми стразами от Dolce&Gabbana. Кстати, актрисе цвет дорожки не понравился: наряд Джейми потерялся на ее фоне. «Ковер Киноакадемии на Оскаре будет в тон моим шторам», — написала актриса в своих соцсетях.

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В светлое платье облачилась и Мишель Уильямс — струящийся наряд от Chanel дополнила фатиновая мантия с вышивкой.

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Одна из главных фавориток среди номинанток Кейт Бланшет выбрала атласный наряд от Haider Ackermann, в нем же она появилась и на вечеринке после. В черной макси со шлейфом и бирюзовым верхом с акцентными плечами актриса выглядела очень элегантно.

Фото Global Look Press

Критики также похвалили образ модели и актрисы Кары Делевинь, которая блистала в однотонном платье алого цвета от Elie Saab с акцентом на плечо и высоким вырезом. Стильный аутфит Делевинь дополнили гладкая укладка и босоножки в тон наряду.

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Одним из самых обсуждаемых стал образ певицы Рианны, которая претендовала на первую в своей жизни статуэтку — за саундтрек к фильму «Черная пантера: Ваканда навеки». Для церемонии звезда выбрала шоколадное макси с кожаными элементами и разрезами на бедрах от Alaia. Дополнили образ певицы небрежный пучок и яркая красная помада. Не все стилисты были в восторге от аутфита беременной поп-звезды, зато поклонники сравнили его с нарядами из фильма «Пятый элемент» и активно писали в социальных сетях о том, что платье очень идет певице.

Фото Global Look Press

Блистала на церемонии и еще одна поп-дива — Леди Гага. Певица выбрала черное макси Versace, которое недавно демонстрировала Джиджи Хадид на показе бренда.

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Что-то пошло не так...

Одним из самых провальных, по мнению критиков, стал образ Флоренс Пью. Молодая английская актриса появилась на торжестве в наряде от Valentino.

Фото Global Look Press

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек для церемонии выбрала медное макси от Gucci, подол наряда был украшен бахромой. По мнению историка моды Натали Бродери, этот образ также стал одним из наименее удачных.

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Не избежала критики и Мелисса Маккарти. Красное платье звезды комедии «Девичник в Вегасе» сильно утяжеляло фигуру актрисы.

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