Всемирный день шопинга-2024: дата, история и традиции праздника

Несколько лет назад в календаре появилась особая дата, когда можно приобрести товары по привлекательным ценам. Рассказываем, когда отмечается Всемирный день шопинга, какие у него традиции, история и чем он отличается от «Черной пятницы».

Когда отмечается Всемирный день шопинга в 2024 году

Ежегодно во многих странах мира отмечается неофициальный праздник — Всемирный день шопинга. Этот день наполнен множеством рекламных акций, предложений и привлекательных ценников. Примечательно, но подготовка к торжеству начинается за много дней до самой даты.

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Всемирный день шопинга проходит 11 ноября, и запомнить его очень легко благодаря красивому числовому сочетанию 11.11, которое у многих стало ассоциироваться с большими скидками и распродажами в магазинах.

История праздника

История Дня шопинга берет свое начало в Китае в 1993 году. В те годы 11 ноября впервые отметили День холостяков — праздник, посвященный одиноким людям (отсюда ассоциации с цифрой один). Его придумали студенты в честь независимости одиночек. Позже специалисты одной китайской компании решили использовать эту дату для проведения распродаж. В 2009 году они организовали акцию, подобную «Черной пятнице», и приурочили ее ко Дню холостяка. Распродажа имела огромный успех, и с тех пор компания регулярно проводила масштабные акции, что сделало 11 ноября символом покупок и выгодных предложений.

С каждым годом все больше фирм присоединялись к празднику. В итоге новая традиция привлекла внимание международных брендов, и вскоре торжество обрело популярность не только в Китае, но и за его пределами. Всемирный день шопинга стал таким же известным событием, как и «Черная пятница».

Традиции Всемирного дня шопинга

День шопинга 11.11 имеет свои традиции, которые придают ему уникальность. В этот праздник принято:

Проводить акции. Розничные и онлайн-магазины часто анонсируют специальные выгодные предложения в честь праздника. Таким способом они пытаются привлечь внимание покупателей и создать атмосферу торжества.

Искать выгодные предложения. Покупатели готовы тратить много сил и времени, чтобы найти лучшие скидки. В магазинах стоят длинные очереди за акционными товарами, но наибольшее количество выгодных предложений размещается на маркетплейсах.

Обмениваться опытом. Многие пользователи социальных сетей делятся своими находками и выгодными покупками. Благодаря хэштегам и различным конкурсам каждый имеет шанс выиграть призы или дополнительные скидки.

Сколько длится праздник

Следует знать, что распродажи на Всемирный день шопинга начинаются намного раньше его даты. Они состоят из двух периодов: предварительных акций и основного времени глобальных скидок.

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При этом каждый магазин самостоятельно выбирает, какие даты установить. Например, некоторые популярные маркетплейсы начинают предварительные продажи почти за месяц до основной даты — с 20 октября, а основной этап начинается с 11:00 часов 11 ноября и заканчивается 13 ноября. В то же время другие онлайн-магазины ограничивают период распродаж несколькими днями.

Чем отличается от «Черной пятницы»

Многие путают Всемирный день шопинга с «Черной пятницей». Действительно, между этими праздниками нет значительных различий. В эти дни покупатели могут рассчитывать на самые привлекательные акции и скидки. Единственное отличие — это даты проведения распродаж.

«Черная пятница» появилась в США в 60-е годы XX века, когда предприимчивые продавцы осознали, что на распродажах можно извлечь хорошую прибыль. Этот день традиционно отмечается в последнюю пятницу ноября. А распродажа 11.11 стала популярной на международной арене относительно недавно, но уже успела создать серьезную конкуренцию «Черной пятнице».