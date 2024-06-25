5 востребованных цифровых профессий 2024 года

Цифровизация и экономические обновления ежегодно влияют на рынок труда. Профессии, которые еще вчера были популярны, уходят в прошлое. На смену им приходят новые специальности. Особенно это сказывается на сфере digital-профессий. О том, какие цифровые специальности сегодня наиболее востребованы на рынке труда, расскажут Екатерина Федоровская и Юлия Кованова — специалисты центра профориентации.

Разработчик цифровых продуктов и интеллектуальных систем

Выручка крупнейших разработчиков ИИ-продуктов в 2023 году увеличилась на 90%. Вместе с этим digital-специалистам в этой сфере открываются большие возможности для карьерного и финансового роста.

Цифровизация выступает триггером не только для повышенного спроса на IT-разработчиков, но и позволяет многим другим профессиям трансформироваться и приспосабливаться, не теряя своей актуальности.

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UI и UX дизайнеры

В мире, где визуал имеет важнейшее значение, цифровые дизайнеры стали ключевыми фигурами. С развитием технологий все больше компаний делает акцент на работу в онлайн-формате. Требуются специалисты, которые могут сделать приложения и сайты визуально более привлекательными и удобными для клиентов. Правильно подобранные цвета, шрифты и композиции вызывают положительные эмоции у потенциальных покупателей. Благодаря этому спрос на дизайнеров UI (интерфейсов) и UX (навигации по сайту, функционала и так далее) активно растет.

Цифровой м аркетолог

Современный маркетолог — это универсальный специалист, обладающий большим наборов профессиональных навыков. Сегодня продвижение немыслимо без умения реализовывать проекты в digital-пространстве. И тут как раз пригодятся цифровые маркетологи.

Важные навыки в этой сфере — владение инструментами аналитики и оптимизации, знание алгоритмов поисковых систем, умение работать с социальными медиа и анализировать поведение аудитории. Для выполнения подобных задач требуются маркетологи в более узких направлениях: таргетологи, SMM-щики, аналитики и так далее.

Эта профессия требует от специалистов гибкости и адаптивности, ведь стремительное развитие технологий постоянно меняет требования и подходы в digital-маркетинге.

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SEO-специалист

SEO-специалист — одна из самых востребованных digital-профессий 2024 года. Такой сотрудник отвечает за оптимизацию сайтов под поисковые системы. Тем самым он помогает компаниям привлечь больше органического трафика и повысить видимость организации или товара в интернете. SEO-специалисты анализируют ключевые слова, оптимизируют контент, работают над техническими аспектами и следят за изменениями алгоритмов поисковиков. Умение понимать тренды и адаптироваться к ним — ключевой навык в этой профессии. Востребованность SEO-специалистов возрастет в будущем, поскольку конкуренция между сайтами усиливается с каждым годом.

Тестировщик

Тестировщик — специалист, задача которого проверять программы и мобильные приложения. Он первым выявляет ошибки в работе и оперативно помогает исправлять их. От тестировщика зависит то, насколько удобным и полезным окажется IT-товар для потребителя. Такие специалисты необходимы как в крупных компаниях, так и в стартапах.