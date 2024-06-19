Кому нельзя играть в Hamster Kombat: объясняет психолог

Более 150 млн человек за 2,5 месяца собрала новая популярная Telegram-игра Hamster Kombat. Это мобильное приложение в жанре кликера, где главный герой — хомяк. Задача игрока — сделать грызуна руководителем криптобиржи, просто кликая по нему и зарабатывая монеты. Разработчики игры обещают, что в дальнейшем пользователи смогут вывести виртуальные деньги. Однако психологи и родители бьют тревогу! Из-за игры среди детей растет число несчастных случаев — от психических расстройств до гибели.

Что известно о Hamster Kombat, как она влияет на психику взрослых и детей и кто находится в группе риска — разобрались вместе с клиническим психологом Миланой Погореловой.

Что это за игра

Релиз Telegram-игры Hamster Kombat состоялся в марте 2024 года, однако ошеломительная популярность среди пользователей обрушилась на нее в конце мая.

Игра «Хомяк» — это Telegram-бот, который предлагает пользователям почувствовать себя директором криптовалютной биржи. Игроки зарабатывают токены — монеты. Их они собирают, «тапая» (нажимая) на экран.

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Пользователи также разрабатывают собственные стратегии дохода и привлекают новых игроков. Их задача — развить площадку и заработать виртуальную валюту. Чтобы заработать монеты, игрок должен приглашать других пользователей.

Однако основной способ заработка в Hamster Kombat — это пассивный доход. Пользователь приобретает различные карточки и прокачивает их. Поэтому заходить в игру нужно регулярно, примерно каждые три часа. Кроме того, игроки ежедневно получают монеты просто за то, что открыли бот.

Феномен популярности Hamster Kombat

Создатели Hamster Kombat пообещали вывести криптовалюту на биржу в июле 2024 года. Подразумевается, что таким образом игроки смогут обменять виртуальные монеты на реальные деньги. В этом и кроется феномен популярности игры. Кроме того, Hamster Kombat активно продвигают не только сами пользователи, но многие блогеры.

Почему игра Hamster Kombat опасна для психики

Клинический психолог Милана Погорелова уверена, что Hamster Kombat стала такой популярной по нескольким причинам. Во-первых, игра — это пирамида. Чтобы достичь в ней определенных успехов, нужно приглашать друзей, то есть потенциально новых пользователей.

Во-вторых, разработчики дарят пользователям мнимую надежду на то, что деньги в игре однажды станут реальными. Что, конечно, привлекает людей, которые желают легких денег.

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Еще один важный момент — создатели Hamster Kombat утверждают, что вывести средства можно будет только гражданам, достигшим совершеннолетия. Однако при регистрации никаких возрастных ограничений не наблюдается. Поэтому в нее играют так много детей.

Как влияет на взрослого человека

Для взрослых игра Hamster Kombat — это способ убежать от реальности, возможность получить быстрый выброс дофамина.

Также психолог подчеркнула, что создатели Hamster Kombat проводят довольно агрессивный маркетинг. Они заставляют пользователей каждые три часа заходить в игру и привлекать других людей. По словам эксперта, уже были зафиксированы случаи, когда люди получали нервные срывы из-за игры, так как ставили будильник и просыпались ночью.

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Люди, которые по-настоящему увлечены своей жизнью, или те, кто действительно занимаются криптовалютой, знают информацию о биржах и истинных способах заработка на ней. Если человек не контролирует себя, относится к игре серьезно, превозносит ее и постоянно проводит там время — значит ему требуется помощь специалиста.

Как влияет на ребенка

У детей критическое мышление развито меньше. Зачастую они слепо верят тем вещам, которые пишут в Интернете или говорят окружающие, сверстники, блогеры. Это работает на пользу Hamster Kombat. Ребенок желает заработать легкие деньги в игре, ведь об этой возможности ему рассказал, например, одноклассник. Однако привлекательность и простота игры Hamster Kombat таят в себе огромную опасность.

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Если у ребенка возникла навязчивая идея собрать огромное количество монет, он может отказаться от сна и общения со сверстниками и семьей, весь его досуг будет организован вокруг гаджета. Это приведет к перенапряжению нервной системы, срывам и развитию психических заболеваний. Кроме того, будут ухудшаться внимание и память, ребенок станет более вспыльчивым, агрессивным, раздражительным.

Психолог отметила, что обществу уже известны случаи трагических историй, связанных с популярными кликерами. Например, школьник попал в психиатрическую клинику из-за страсти к игре. Он ставил будильники каждые три часа, чтобы заработать как можно больше виртуальных монет. Помешательство на «Хомяке» привело его к галлюцинациям и серьезным расстройствам.

Однако специалист не советует родителям запрещать играть детям в кликер. Для начала следует поговорить с ребенком, выяснить, что он знает об игре, почему решил поиграть. Например, намерение заработать у детей в возрасте 7-10 лет должно насторожить родителей. Может быть, ребенок считает, что в семье не хватает финансов, и хочет таким способом помочь.

Родителям важно донести до детей мысль, что монеты в игре никогда не станут реальными деньгами. Что во взрослом мире такие манипуляции называются маркетинговой стратегией.

Кто находится в группе риска

Взрослым и детям, которые страдают игроманией, Hamster Kombat противопоказана, как и любые другие игры. В таком случае понадобится помощь специалиста.

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Кроме того, в группу риска входят люди с расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также люди, у которых слабо развито или вовсе отсутствует критическое мышление.