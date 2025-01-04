Рождественские Святки в 2025 году: дата, история, традиции и гадания

Святки — это особый зимний период, полный тайн и чудес. В это время на Руси предки гадали на замужество и удачу в наступающем году. Сегодня праздник по-прежнему остается полон загадок и волшебства. Рассказываем о традициях Святок, их истории и как празднуют торжество в современном мире.

Что такое Святки

Святки — это период, начинающийся с Рождества и заканчивающийся Крещением. Праздник восходит к древним временам, когда отмечали зимнее солнцестояние и поклонялись солнцу как источнику жизни. В христианской традиции Святки обросли новыми ритуалами, связанными с празднованием рождения Иисуса Христа.

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Первое упоминание о Святках относится к IV веку нашей эры, когда христианский богослов Ефрем Сирин в своих произведениях описывал этот праздничный период. Уже в те времена греческие христиане отмечали две недели после Рождества. В 567 году церковь официально установила двенадцать праздничных дней после Рождества.

Во время Святок люди радовались и воспевали приход Иисуса Христа на землю. Верующие приносили угощения в тюрьмы и больницы, а также оказывали помощь нуждающимся.

Традиция дарить подарки на Рождество берет начало от дара, который волхвы принесли новорожденному Иисусу: золото, ладан и смирну.

Когда отмечаются Святки

Святочная неделя начинается в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, и символически открывается появлением на небе первой звезды. Этот обычай связан с Вифлеемской звездой, которая по Евангелию от Матфея возвестила волхвам о рождении Иисуса Христа. Появление звезды является знаком для всех верующих, что время празднования пришло.

Завершаются Святки в праздник Крещения Господня — в ночь с 18 на 19 января. Даты празднования Рождества и Крещения фиксированные, поэтому каждый год Святки приходятся на одно и то же время.

Традиции и запреты

В первый день Святок принято посещать родных и близких. Еще со времен древней Руси праздник начинался с поздравлений и визитов к знакомым. Также в этот период принято благодарить близких за их любовь и заботу.

Нельзя обойтись без праздничной трапезы. Хотя официально Святки начинаются с 7 января, многие начинают отмечать их уже с вечера 6-го числа. Как только на небе появится первая звезда, люди собирают за столом близких и угощают их кулинарными изысками. На столе должно быть не менее 12 блюд.

В Святки каждый верующий обязан посетить церковь. Если такой возможности нет, нужно помолиться дома.

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Также люди дарят и принимают подарки, чтобы привлечь в дом изобилие и достаток. Все поздравления сопровождаются добрыми пожеланиями.

Что нельзя делать

Негативные мысли и эмоции не приносят пользы даже в обычные дни, а в Рождественские Святки могут стать особенно вредными. Поэтому лучше избегать ссор с окружающими и не говорить плохо о других — иначе может не поздоровиться в течение всего года.

С наступлением Рождества и до Крещения женщинам запрещается участвовать в азартных играх. Считается, что если представительница прекрасного пола нарушит этот запрет, ей в будущем будет сложно найти спутника жизни.

В Святки никому нельзя отказывать в помощи, особенно детям, бедным и больным. Не обязательно жертвовать крупные суммы, достаточно просто накормить бездомного или помочь небольшой суммой.

Разумеется, придется выполнять рабочие обязанности и заниматься повседневными делами, но помнить, что тяжелый труд в этот период не приветствуется. На Руси существовало поверье, что в Святки можно работать только полдня, а остальное время следует уделить походу в церковь или веселым занятиям.

Тем, кто увлекается охотой, нужно знать, что во время Святок желательно отложить хобби. Существует легенда, что если охотник выйдет в лес в праздник, его могут ждать несчастья.

Гадания

Хоть церковь и не поддерживает обряды и ритуалы, особенно в православные праздники, в Святки принято гадать на любовь, благосостояние и даже на имя будущего супруга. Эти развлечения особенно нравятся девушкам, которые стремятся узнать, кто станет их избранником.

Гадание с использованием кольца

Для этого гадания потребуется золотое кольцо. Нужно его поместить в стакан с водой и оставить на ночь на морозе. Утром взглянуть на результаты. Если лед в стакане оказался гладким, это может предвещать бездетность. Бугорки на ледяной поверхности сулят рождение сыновей, а ямки указывают на появление дочерей.

Гадание на воске

Для этого ритуала нужно растопить воск в небольшой посуде, затем налить молоко в блюдце и поставить его у порога дома. Произнести слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска», и вылить растопленный воск в молоко. Затем внимательно проследить за тем, что произойдет. Если воск примет форму креста, это может предвещать болезни в новом году. Если появится изображение цветка, будет свадьба или встреча с любимым человеком. Если возникнет фигура животного, возможно, в окружение придет недруг. Полоски воска указывают на предстоящие поездки или переезды. Звездочки означают удачу в работе или учебе, а фигурка человека — обретение настоящего друга.

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Гадание на зеркале

Это гадание считается наиболее «реальным» и проводится исключительно в лунные вечера. Лучшее время для выполнения ритуала — полночь, когда Луна достигает максимальной силы. Нужно установить большое зеркало на столе, а напротив него — маленькое. С обеих сторон поставить две свечи и навести на них зеркала. Стол должен быть накрыт чистой белой или черной скатертью, так как эти цвета служат защитой для гадающих. Также необходимо соблюдать полное молчание во время процесса. Когда станут видны отражения зеркал, следует обратить внимание на образы в последнем. Если станет виден какой-то символ или лицо, необходимо немедленно произнести: «Чур, сего места!».

Гадание на горящей бумаге

Для этого гадания нужно написать имя человека, который нравится, затем поместить записку на блюдце и поджечь ее. Если бумага сгорает не полностью, это означает, что желание, связанное с этим человеком, сбудется.

Гадание по тени

Такое гадание выполняется перед ровной светлой стеной. Перед началом ритуала нужно сосредоточиться на вопросе, который волнует. После перевернуть тарелку и поместить в нее скомканный бумажный лист. Затем поставить горящую свечу так, чтобы на стене образовалась видимая тень. На этом этапе можно увидеть первый образ, указывающий на причину вопроса. Затем нужно поджечь бумагу и внимательно проследить за тенями на стене: каждая из них может содержать ответ на волнующий вопрос.

Как отмечают Святки сейчас

Сегодня Святки в основном отмечаются верующими. Христианская традиция подразумевает обязательное посещение храма, а также участие в таинствах исповеди и причастия. В это время особенно важно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, проводить время с близкими и прославлять рождение Иисуса Христа молитвами.

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В ряде регионов России сохраняется обычай колядования. Например, в некоторых уголках Нижегородской области дети и даже молодежь до сих пор собираются для того, чтобы «славить» — с шести или семи утра они стучатся в дома соседей, поют песенки и получают сладости. В этот период двери домов остаются открытыми, чтобы долгожданные гости могли прийти и «прославить» Рождество вместе с хозяевами.

В целом, Святки — это прекрасный повод собраться с семьей за праздничным столом. В это время не соблюдается пост, и верующим не нужно отказывать себе в угощениях. Тем не менее, стоит помнить, что церковь не одобряет чрезмерности в пище, даже в праздники.