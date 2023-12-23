Как правильно распределить время, чтобы не сойти с ума перед праздниками

Конец года, в особенности декабрь, — очень напряженное время. Отчеты на работе, детские утренники, контрольные работы в школе, отчетные концерты в секциях, подготовка к новогодней ночи. Как успеть все и не сойти с ума? Вместе со специалистом по тайм-менеджменту подобрали простые рекомендации, чтобы упростить задачу и правильно распределить время перед грядущими праздниками.

Успокоиться

В суматохе предновогодней подготовки немудрено потерять душевный покой и равновесие.

По словам эксперта, итогом будет нервное напряжение. В дополнение еще и новые задачи — надо разбираться с последствиями ошибок и искать время на их исправление.

Составить список дел

Определить для себя перечень дел — важная составляющая грамотного планирования.

Расставить приоритеты

Когда список готов, нужно выделить приоритетные задачи. Ведь далеко не все из них «горящие».

Разделите задачи на четыре категории:

срочное и важное;

срочное, но неважное;

важное, но несрочное;

несрочное и неважное.

Последнюю категорию можно отложить на потом, срочное, но неважное — поручить кому-нибудь. А для несрочных, но важных дел назначьте временные рамки выполнения, чтобы успеть. А то, что срочно и важно, разумеется, стоит сделать как можно быстрее.

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Составить план действий

План действий поможет организовать себя и не упустить из виду детали. Четкий график напомнит о сроках и не даст отложить все в дальний ящик.

Попросить о помощи

Не стесняйтесь позвать на подмогу родных или друзей.

Оптимизировать время

Эксперт советует подумать, где и как вы можете сократить время выполнения задач. Что-то можно заказать онлайн, чтобы не тратить драгоценные минуты на поход в магазин. Что-то можно сделать, пока едете в метро или сидите в очереди. Например, ответить в школьных чатах, составить меню новогоднего стола.

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Сократить время использования соцсетей и мессенджеров

Порой человек тратит очень много времени на несущественные и неважные вещи. Например, социальные сети и мессенджеры поглощают уйму ценных минут, а иногда и часов.

Полезно также отключить уведомления, которые не критически важны. Так вы будете реже отвлекаться и сэкономите время.

Прислушаться к себе

У каждого человека есть свои индивидуальные способы повышения продуктивности, и предновогодняя пора — время, чтобы ими воспользоваться. Например, многим людям ограничение времени на задачу помогает сконцентрироваться и действовать быстрее. Другие от таких жестких рамок начинают только нервничать. Прислушайтесь к себе.

Такие нехитрые, но весьма действенные способы помогут распределить время оптимально и успеть сделать многое.