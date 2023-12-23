Как правильно распределить время, чтобы не сойти с ума перед праздниками
Конец года, в особенности декабрь, — очень напряженное время. Отчеты на работе, детские утренники, контрольные работы в школе, отчетные концерты в секциях, подготовка к новогодней ночи. Как успеть все и не сойти с ума? Вместе со специалистом по тайм-менеджменту подобрали простые рекомендации, чтобы упростить задачу и правильно распределить время перед грядущими праздниками.
Успокоиться
В суматохе предновогодней подготовки немудрено потерять душевный покой и равновесие.
Успокойтесь. Именно с этого нужно начинать. Пока суетитесь и пытаетесь в панике успеть все, рискуете упустить из виду важное и допустить серьезные ошибки.
По словам эксперта, итогом будет нервное напряжение. В дополнение еще и новые задачи — надо разбираться с последствиями ошибок и искать время на их исправление.
Составить список дел
Определить для себя перечень дел — важная составляющая грамотного планирования.
Выпишите в список абсолютно все, что нужно сделать. На этом этапе не надо ничего ранжировать. Главная задача — не забыть ничего.
Расставить приоритеты
Когда список готов, нужно выделить приоритетные задачи. Ведь далеко не все из них «горящие».
Если сложно определить, что из списка наиболее важное, воспользуйтесь матрицей Эйзенхауэра.
Разделите задачи на четыре категории:
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срочное и важное;
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срочное, но неважное;
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важное, но несрочное;
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несрочное и неважное.
Последнюю категорию можно отложить на потом, срочное, но неважное — поручить кому-нибудь. А для несрочных, но важных дел назначьте временные рамки выполнения, чтобы успеть. А то, что срочно и важно, разумеется, стоит сделать как можно быстрее.
Составить план действий
План действий поможет организовать себя и не упустить из виду детали. Четкий график напомнит о сроках и не даст отложить все в дальний ящик.
Впишите, что и когда планируете совершить. Так задачи проще выполнить, потому что вы фокусируетесь на них.
Попросить о помощи
Не стесняйтесь позвать на подмогу родных или друзей.
Просите о помощи мужа, жену, детей, еще кого-нибудь из близких. Также есть возможность делегировать некоторые дела специалистам или определенным службам.
Оптимизировать время
Эксперт советует подумать, где и как вы можете сократить время выполнения задач. Что-то можно заказать онлайн, чтобы не тратить драгоценные минуты на поход в магазин. Что-то можно сделать, пока едете в метро или сидите в очереди. Например, ответить в школьных чатах, составить меню новогоднего стола.
Сократить время использования соцсетей и мессенджеров
Порой человек тратит очень много времени на несущественные и неважные вещи. Например, социальные сети и мессенджеры поглощают уйму ценных минут, а иногда и часов.
Убирайте телефон и отключайте звук, когда вы заняты делом, для которого гаджет не требуется. Это поможет не отвлекаться.
Полезно также отключить уведомления, которые не критически важны. Так вы будете реже отвлекаться и сэкономите время.
Прислушаться к себе
У каждого человека есть свои индивидуальные способы повышения продуктивности, и предновогодняя пора — время, чтобы ими воспользоваться. Например, многим людям ограничение времени на задачу помогает сконцентрироваться и действовать быстрее. Другие от таких жестких рамок начинают только нервничать. Прислушайтесь к себе.
Такие нехитрые, но весьма действенные способы помогут распределить время оптимально и успеть сделать многое.