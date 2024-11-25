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Стоит ли ехать на Шри-Ланку: причины посетить остров — что нужно знать
Хобби и развлечения

Сегодня, 08:00

3 мин.

7 причин посетить Шри-Ланку: рассказывает опытный путешественник

Сердар Каррыев
Тренер, опытный путешественник
Пара смотрит на природный пейзаж
Фото Tero Vesalainen, iStock
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Шри-Ланка — солнечное, приветливое и безопасное островное государство в Юго-Восточной Азии. Сезон здесь начинается в конце октября и длится до апреля — как раз в то время, когда в России наступают зимние морозы и хочется поехать в отпуск туда, где тепло. Собрали несколько причин, почему стоит выбрать именно Шри-Ланку.

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Бесплатная виза, которую можно быстро оформить

Огромное преимущество Шри-Ланки — бесплатная виза, которую можно оформить онлайн или по прибытии за несколько минут. Граждане России могут находиться на территории страны 30 дней либо продлить свое нахождение до шести месяцев, заполнив заявку на официальном сайте местного МИДа.

Разнообразное и доступное жилье на острове

Остров предлагает большой выбор разнообразного жилья, начиная от простых двухзвездочных отелей и заканчивая люксовыми роскошными комплексами.

Знающие и опытные люди практикуют поиск жилья по приезде: повсюду висят таблички о сдаче комнат или бунгало. Так можно договориться с хозяевами напрямую, без сайта-посредника, и в конечном итоге хорошо сэкономить. Множество кэмпингов и палаточных городков и вовсе позволяют жить практически бесплатно прямо на пляжах или в их непосредственной близости. Ощущения непередаваемые — встречать рассветы и провожать закаты прямо на берегу моря.

Природа Шри-Ланки
Фото Jui-Chi Chan, iStock

Теплый Индийский океан

Теппая вода Индийского океана, омывающего остров, притягивает все больше туристов. И это неудивительно: температура круглогодично в среднем 29 градусов. Вода комфортна и детям, и взрослым. Особенно это актуально в зимний период, когда в России начинаются морозы, а на Шри-Ланке, наоборот, наступает туристический сезон.

Множество водных видов спорта

Благодаря теплому океану Шри-Ланка — уже давно центр притяжения любителей водных развлечений. Люди со всего мира из года в год приезжают на остров как в мировой центр серфинга — популярность этого вида спорта здесь беспрецедентна. Другие виды активностей тоже в широком доступе: водные скутеры, яхты, лодки, «бананы» и тому подобное.

Океан
Фото graphixel, iStock

Бюджетный отдых

Этот курорт привлекателен и популярен также за счет сравнительно недорогого отдыха. Сейчас не так много локаций, где можно получить все преимущества курортного отпуска не за огромные деньги. Остров подойдет для любого бюджета, что делает его столь притягательным.

Разнообразные пляжи

На Шри-Ланке найдется место на любой вкус. Например, пляж Унаватуна считается одним из лучших и самых безопасных пляжей мира, с большим количеством баров и дискотек. Ценовой сегмент средний. Но здесь невозможно найти тихое место и люксовые отели.

Пляж Тангалле, напротив, представляет собой элитный курорт с соответствующими условиями жилья и минимальным количеством шумных ночных клубов с большим скоплением людей.

А в Хиккадуве повсюду постоянно проходят пляжные вечеринки, всегда много молодежи, очень демократичные цены на все.

Пляж на Шри-Ланке
Фото MariusLtu, iStock

Большое количество достопримечательностей

Шри-Ланка славится необычайно красивыми видами. Одна из самых популярных локаций — Девятиарочный мост. Туристам советуют проехаться по нему на поезде: впечатления невероятные. Также стоит обратить внимание на город Галла, который славится прекрасной архитектурой, знаменитые чайные плантации в Канди, крепость Сигирия, древние храмы.

Шри-Ланка хоть и маленькая, но очень гостеприимная, комфортная во всех отношениях страна. После ее посещения может быть только одно сожаление — что вы не сделали этого раньше.

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