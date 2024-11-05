Как поймать полярное сияние: гайд для поездки на Русский Север

Какую одежду выбрать, чтобы не замерзнуть? Почему в Териберке много китайцев? И где пробовать самого вкусного камчатского краба? Ответы на самые важные вопросы — в этой статье.

Когда туристический сезон на севере

В Арктике два сезона, летний и зимний. И если в теплое время года сюда приезжают, чтобы посмотреть на полярный день, то в холодное путешественники стремятся на север ради китов, полярного сияния и невероятной природы: суровой в своей непостоянности, но безумно красивой.

Если вы любите созерцать, то Арктика точно ваш выбор.

Фото Сергей Царев, Global Look Press

Как добраться до севера

На личном авто

Казалось бы, ничего сложного, достаточно вбить в навигатор «Териберка», и можно ехать. Но надо учитывать климат: погода севера сильно отличается от погоды в центральной России или на юге. Поэтому нужно хорошо подготовить автомобиль.

Самолет/поезд

Самый оптимальный вариант путешествия. Брать билеты лучше ночные, чтобы утром уже быть в аэропорту, съездить позавтракать (можно в ближайшем населенном пункте Мурмаши или в Мурманске) и сразу же ехать в Териберку. Есть три варианта, как туда добраться.

Вариант один: взять автомобиль в прокат. В городе достаточно много компаний, которые предоставляют такую аренду. Цены разные, все зависит от автомобиля, цена стартует от 1500 рублей в сутки.

Когда берете машину в аренду, нужно обязательно проверить наличие троса, канистры, насоса и лопаты.

Вариант два: общественный транспорт/такси. До Териберки ежедневно ходит автобус, билеты на него скупают очень быстро, лучше позаботиться об этом заранее.

Также можно поехать на такси.

Вариант три: найти трансфер из Мурманска до Териберки. Цены разные, зависят от машины и настроения водителя. В основном люди, которые занимаются трансфером, ездят туда постоянно, с дорогой знакомы, а их машины соответственно подготовлены.

Фото из личного архива Николая Шемелина

Что надеть на север

Зимой одеваться нужно правильно. Северный человек — это не тот, кто привык к холоду, а тот, кто умеет правильно одеваться.

Обязательно нужно взять шапку, шарф, можно балаклаву. Понадобятся еще комплект теплого термобелья, теплый свитер (флисовый или шерстяной) или теплое худи, если погода будет совсем холодная. Можно взять жилетку (не забудьте, что ветер будет сильный). Куртка — тут, конечно, подход разный, на рынке существует огромное количество вещей, возьмите самую теплую, которая есть у вас гардеробе.

Лучше взять дутые болоньевые штаны и надеть под них термобелье. Если позволяет бюджет, можно купить зимний комбинезон, он будет самым удобным и комфортным решением.

Обувь — все зависит от финансов. Если ничего не планируете покупать к поездке, рекомендуем взять самое теплое из гардероба и купить стельки с подогревом.

Варежки/перчатки обязательно возьмите. А еще теплые вязаные носки.

Фото Максим Константинов, Global Look Press

Где жить на Русском С евере

Кольский полуостров — это в первую очередь про красоту природы, но не городов. В самом Мурманске особо делать нечего — зимой он совсем серый, поэтому можно оставить его посещение на последний день, чтобы посмотреть все достопримечательности перед отлетом.

Жилье и рестораны в Териберке лучше бронировать сильно заранее. Зимой довольно много туристов из России, Китая и других стран, поэтому найти номер проблематично.

Фото Максим Константинов, Global Look Press

Как поймать северное сияние

Северное сияние (оно же полярное) начинает радовать туристов с сентября и по март, но в декабре и январе небо совсем ясное, поэтому вероятность увидеть его выше.

В интернете много приложений для отслеживания прогнозов сияния. Если прогноз хороший, а небо звездное и ясное, вы увидите сияние с вероятностью 99%. Лучше всего ловить его вдали от искусственного освещения.

Довольно частыми гостями Кольского полуострова стали туристы из Китая, зимой их в Териберке действительно очень много.

Фото из личного архива Николая Шемелина

Как развлечься на Русском Севере

Развлечений на севере немного, но все они точно доставят вам массу впечатлений. Вторая (после северного сияния) мечта всех, кто едет в Териберку, — увидеть китов. Если хотите испытать удачу, обязательно отправляйтесь на морскую прогулку на рыбацком судне. Некоторым везет, и они видят не только китов, но и морских котиков или дельфинов.

Недавно на Русском Севере появился айсфлоатинг — плавание среди льда. Такое развлечение тоже можно попробовать. На вас наденут оранжевый костюм, похожий на скафандр космонавта, и вы отправитесь плавать в заливах Баренцева или Белого моря.

В Териберке есть питомник сибирских хаски и северных оленей, где их можно погладить и покормить. Хаски на севере очень много, порода адаптировалась, поэтому собачки чувствуют себя вполне комфортно (настолько, что буквально требуют ласки и угощений от туристов). А еще, конечно, в Териберке можно покататься на снегоходах.

Фото Максим Константинов, Global Look Press

Что есть на Русском Севере

Северная кухня — это в основном дичь, морепродукты, рыба и ягоды. Из этих ингредиентов состоят практически все блюда.

Из мясных блюд это оленина, жители Кольского делают ее невероятно вкусно. Из этого мяса можно найти пельмени, стейки и пироги.

Ягоды Кольского полуострова — отдельная тема, про которую можно написать целую статью. Но обязательно нужно попробовать чернику, голубику, бруснику, морошку. Эти ягоды добавляют в соусы, из них делают очень вкусные национальные десерты и различные настойки, которые помогут согреться в холодный зимний вечер.

Фото Максим Константинов, Global Look Press

Нюансы путешествия на Русский Север

Зачастую в феврале и марте путешественники сталкиваются с проблемой закрытия дороги в Териберку из-за непогоды. Сильный ветер разгоняет вьюгу, дорогу заметает за считаные часы.

Если вы все же попадете в снежный плен в Териберке, а вам срочно нужно туда попасть, сделать это можно будет на вертолете или вездеходе. Но за очень высокую цену.