Правила безопасного поведения на водоемах в летнее время
Во многих регионах страны наблюдается аномально жаркая погода. Многие отправляются отдыхать к воде. Однако не стоит забывать, что открытые водоемы — это источник повышенной опасности, поэтому стоит помнить о базовых правилах поведения.
Рассказываем, как правильно вести себя на водоемах в летнее время и что делать в экстренных ситуациях.
Правила безопасного поведения на воде
Существует ряд правил поведения на водоемах, которые помогут вам избежать трагических последствий:
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Выбирать для купания только специально оборудованные места. Например, пляж с твердым песчаным незасоренным дном, постепенным уклоном.
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В воду следует входить осторожно. Не прыгать в местах, которые для этого не предназначены.
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Купаться утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17-19 С°. Находиться в воде можно не более 20 минут, причем начинать плавать следует с 3-5 минут. Лучше искупаться несколько раз по 15-20 минут, а в перерывах поиграть в подвижные игры.
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Нельзя доводить себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря сознания.
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Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
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Не входить в воду во время шторма.
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Не заплывать далеко. Если почувствовалась усталость, не надо пугаться и стремиться быстрее доплыть до берега. Нужно «отдохнуть» на воде — лечь на спину (для этого предварительно научитесь плавать на спине).
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Если захватило течением, не стоит паниковать и бороться с ним. Надо под небольшим углом, постепенно плыть вниз по течению, приближаясь к берегу.
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Не плавать на надувных матрасах, игрушках и прочих приспособлениях. Ветром или течением их может отнести далеко от берега и захлестнуть волной. Кроме того, из них может легко выйти воздух и надувной матрас потеряет плавучесть.
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При попадании в водоворот следует набрать в легкие побольше воздуха, погрузиться в воду, сделать сильный рывок в сторону и выплыть.
Что делать, если тонет человек
Если вы заметили, что человек тонет, необходимо предпринять следующие шаги:
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Сразу громко позвать на помощь! Например, несколько раз четко крикнуть: «Помогите, человек тонет!»
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Попросить окружающих вызвать спасателей и скорую помощь либо вызвать службы самому.
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Бросить тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.
Если вы уверены в своих силах и решили лично отправиться спасать тонущего человека, следуйте инструкции:
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Снимите одежду и обувь, вплавь доберитесь до тонущего и заговорите с ним. Если человек адекватно отвечает, подставьте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега.
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Если утопающий находится в неадекватном состоянии, не реагирует на слова, схватил вас и погружает с собой в воду, сопротивляйтесь. Если освободиться от захвата не получается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, погружая за собой тонущего. Он обязательно отпустит вас.
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Если вы увидели, что утопающий находится без сознания, возьмите его за волосы и дотяните до берега, следите, чтобы он не погружался в воду с головой.
Что делать, если тонешь сам
Алгоритм действий в этой ситуации таков:
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Не паниковать. Громко позвать на помощь.
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Перевернуться на спину, широко раскинуть руки и расслабиться, сделать несколько глубоких вдохов.
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Чтобы удержаться в горизонтальном состоянии, нужно набрать в легкие воздуха, задержать его и медленно выдохнуть.
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Попробовать подплыть к берегу.
Часто во время купания в воде начинаются судороги, что делать в таком случае:
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Перед погружением в воду взять с собой английскую булавку. Ее можно зацепить на купальник или плавки. Когда начнется судорога несколько раз уколоть себя булавкой в икроножную мышцу. Если булавки с собой нет, ущипнуть пару раз.
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Если это не помогает, следует крепко взяться за большой палец ноги и резко выпрямите его, а затем поплыть к берегу.
Если захлебнулись водой, действовать нужно следующим образом:
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Не паниковать, постараться развернуться спиной к волне.
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Прижать согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделать несколько резких выдохов, помогая себе руками.
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Затем очистить от воды нос и сделать несколько глотательных движений.
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После восстановления дыхания лечь на живот и двигаться к берегу.
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При необходимости позвать кого-то на помощь.
Правила оказания первой помощи при утоплении
После извлечения человека из воды необходимо приступить к оказанию первой помощи, попросить кого-то вызвать бригаду скорой помощи. Перед оказанием первой помощи следует оценить состояние пострадавшего. Если человек находится в сознании, у него не нарушены дыхание и пульс, достаточно уложить пострадавшего, дать теплый плед или полотенце, горячий напиток и успокоить.
Если человек находится в бессознательном состоянии, важно незамедлительно приступить к восстановлению его дыхания:
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Быстро, в течение 10-15 секунд, перевернуть человека лицом вниз, опустить голову ниже таза.
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Очистить ротовую полость, а затем надавить на корень языка.
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При появлении рвотного рефлекса и кашля добиться полного удаления воды из желудка и дыхательных путей.
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Если рвотных позывов и кашля не наблюдается, уложить пострадавшего и провести непрямой массаж сердца, искусственное дыхание.
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При появлении признаков жизни — перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.
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Дождаться с ним приезда врачей.