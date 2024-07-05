День трудоголиков: история и главные традиции праздника

Приходить рано, пропускать обед и оставаться допоздна — все это признаки трудоголизма Однако работа — это еще не все в жизни. День трудоголиков напоминает о том, что нужно находить баланс между работой и личной жизнью. Рассказали, как появился праздник и какие есть традиции, связанные с этим днем.

Кто такой трудоголик

Имеется расхожее мнение о том, что трудоголик — это исполнительный и ответственный сотрудник, находка для руководителя. Однако это не совсем так.

Трудоголики склонны перерабатывать, потому что чувствуют, что должны работать. И это чувство они не могут контролировать. Потребность быть занятыми все время может вызвать проблемы с психикой и привести к неэффективной работе. Трудоголики также могут испытывать трудности с делегированием полномочий и организацией рабочего процесса из-за того, что берут на себя слишком много задач.

Кроме того, важно осознавать, что трудоголизм скрывает в себе форму зависимости, а избыточная работа, бессонные ночи и отсутствие отдыха могут привести к неврозам, невнимательности, нарушениям нервной системы и заболеваниям. В итоге профессия перестает приносить пользу и удовлетворение.

Необходимо помнить, что равновесие между работой и отдыхом играет ключевую роль в поддержании физического и психического здоровья человека.

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История Дня трудоголиков

Сам термин «трудоголизм» (англ. workaholic) получил распространение после публикации книги американского психолога Уэйна Эдварда Оутса «Исповедь трудоголика» в 1971 году. В своей книге Оутс описал это состояние как «навязчивую или неконтролируемую потребность работать беспрестанно».

Многие люди узнали в этой книге себя. Поэтому в США был придуман негосударственный праздник — День трудоголиков (Workaholics Day). Сейчас праздник тех, кто обожает работать, отмечают каждый год 5 июля не только в Америке, но и по всему миру, в том числе в России. Этот день должен напоминать о необходимости находить баланс между личной жизнью и работой.

Как минимизировать негативное влияние трудоголизма

Этот праздник — хороший повод, чтобы задуматься о своем ментальном и физическом состоянии.

Не переутомляйтесь.

Легко забыть, что важно также уделять время себе. Слишком часто люди считают, что перерыв в работе — это признак лени. Но это время восполняет энергию, что делает работников более продуктивными.

Обратите внимание на признаки стресса.

Тревожность, высокий уровень стресса и недостаток сна могут быть вызваны слишком большим объемом работы. Обратите внимание на признаки стресса, которые могли остаться незамеченными, и начните решать эти проблемы.

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Помните, что личная жизнь важна.

Личная жизнь так же важна, как и работа. Многие отдают так много энергии карьере, что жертвуют семьей и друзьями. А именно эти люди поддерживают и помогают в трудные минуты. Старайтесь уделять время своим близким — это поможет вам восстанавливаться после работы.

Не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту.

Если вы не справляетесь с проблемами, то обратитесь к квалифицированному психологу.

Лучшие способы отпраздновать День трудоголиков

Взять выходной.

Может показаться, что взять выходной без видимой причины — это из ряда вон выходящее решение. Но это не так: вы заслуживаете отдыха, и вам не обязательно работать постоянно. Люди не должны жертвовать здоровьем в процессе работы.

Организовать мероприятие по сплочению коллектива.

Это вариант для работодателей. С помощью мероприятий по сплочению коллектива можно дать сотрудникам-трудоголикам возможность отдохнуть и научиться доверять коллегам и делегировать задачи им.

Посмотреть сериал «Офис»

«Офис» — одна из самых качественных комедий о работе. В сериале можно найти кинопрототипы своих коллег и от души посмеяться. А еще во время просмотра точно удастся отдохнуть.