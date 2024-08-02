Как вести себя во время грозы: памятка и основные правила

Гроза — это опасное природное явление, которое может застать врасплох где угодно: на отдыхе у воды, в походе, по дороге на работу или просто на дневной прогулке.

Так, на прошлой неделе стихия разбушевалась в столичном регионе. В результате удара молнии один человек погиб, еще трое пострадали. Рассказали, как правильно вести себя во время грозы, чтобы избежать непоправимых последствий.

Как узнать о приближении грозы

Есть ряд природных признаков, которые указывают на приближение грозы:

В небе начинают постепенно скапливаться черные тучи.

Практически полностью прекращается ветер, а воздух становится тяжелым от влаги.

Главная предвестница грозы — зарница. Это отблески молний на горизонте, откуда идет атмосферный фронт.

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Также есть способ, который поможет определить расстояние до грозы. Сделать это можно по промежутку времени между раскатом грома и вспышкой молнии:

1 секунда = 300-400 метров;

2 секунды = 600-800 метров;

3 секунды = 1 км.

Как вести себя во время грозы

В доме

Если вы проживаете в доме и слышите приближающиеся раскаты грома, следует предпринять следующие действия:

Закройте все окна и двери, дымоходы и вентиляционные трубы. Не растапливайте печь, так как высокотемпературные газы из трубы имеют низкое сопротивление, обладают высокой электропроводностью. По этой же причине не стоит разжигать костры, а если огонь уже горит, незамедлительно потушите его. Во время ударов молнии не подходите к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стойте рядом с окном. По возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

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На открытой местности

Если гроза настигла вас на улице, соблюдайте следующие правила:

Найдите укрытие. Это могут быть магазин, аптека, торговый центр или павильон. При этом при передвижении к укрытию нельзя раскрывать зонт и быстро бежать. Передвигайтесь шагом, слегка пригнувшись. В крайнем случае спрячьтесь от ливня на остановке, но не касайтесь ее стенок. Не пытайтесь спрятаться под дерево. Молния бьет в самые высокие объекты. Поэтому, наоборот, отойдите от высоких деревьев подальше — на 30-40 метров. Ни к чему не прикасайтесь. Стены домов, водосточные трубы, металлические предметы — все это притягивает молнию. Поэтому ни в коем случае не трогайте такие объекты. Все, что содержит металл, снимите с себя (например, аксессуары), вытащите из карманов ключи. Уберите их в полиэтиленовый пакет или кожаную сумку. Во время грозы не передвигайтесь на велосипедах и мотоциклах. Они отлично проводят ток, поэтому остановитесь, уложите транспорт на землю и отойдите от него на расстояние 30 метров. Отключите телефон. Потому что любой генератор или приемник, создающий магнитное поле, может привлечь разряд к себе.

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На водоеме

Во время грозы вблизи озер, рек и других водоемов запрещается:

Купаться. Дело в том, что вода отлично проводит ток, при этом молния в воду не бьет, а попадает в возвышающиеся над водоемом предметы. Радиус поражения может достигать 100 метров. Если вы заметили надвигающуюся грозу, немедленно покиньте воду и отойдите от берега. Спуститесь в низину, например на равнины или в ложбины между холмами. Если во время ненастья вы плаваете на лодке или яхте, постарайтесь доплыть до берега и уйти подальше от воды. Разбивать палатку у берега — тоже плохая идея. Она может стать отличной мишенью для молнии.

На дороге

Если во время грозы вы едете на автомобиле, следует предпринять следующие действия:

Остановитесь на ближайшей обочине или стоянке, но вдали от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника и оставайтесь в машине. Переждите непогоду внутри автотранспорта.

Фото Apriori1/istockphoto.com

В горах

Убеждение, что камни не проводят электричество, — ошибочное. Некоторые минералы и отложения ископаемых пород очень хорошо проводят ток. Поэтому в горах во время грозы тоже следует соблюдать меры безопасности:

Не касайтесь таких поверхностей. Избегайте не только одиноко стоящих деревьев, но и выступов, утесов, высоких скал — все это может притянуть разряд. Лучше расположитесь вблизи пологих склонов. Не прижимайтесь к выдающимся камням. Лучшим вариантом для укрытия станет пещера.

В лесу

Если вы отправились в поход в лес и вас застала гроза, нужно:

Укрыться на низкорослом участке леса. Избегать высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Ни в коем случае не прячьтесь под ними.

Как оказать первую помощь при ударе молнии

Несмотря на кратковременное воздействие молнии, разряд способен парализовать работу мозга и сердца, часто встречаются сильные ожоги.

После прямого попадания молнии человек мгновенно теряет сознание и падает. Молния может даже воспламенить одежду. Поэтому важно своевременно оказать первую медицинскую помощь: