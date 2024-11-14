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День эндокринолога 2024: дата — история и традиции
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

2 мин.

День эндокринолога в 2024 году: дата, история и традиции

Мария Сальникова
Автор
Медицинские инструменты
Фото Sergey Tinyakov, iStock
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Заболевания, возникающие из-за дисбаланса гормонов и других нарушений в работе эндокринных желез, были известны ученым еще до нашей эры. Но лечить и контролировать такие болезни люди научились только в ХХ веке. Тогда же и был установлен праздник — День эндокринолога. Рассказываем, когда он отмечается и с какими другими торжествами связан.

Когда отмечается День эндокринолога

Праздник отмечают 14 ноября. В этот же день установлен Всемирный день борьбы с диабетом, поскольку диабетология — подотрасль эндокринологии.

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История праздника

День эндокринолога и Всемирный день борьбы с диабетом учреждены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международной диабетической федерацией (МДФ) в 1991 году. У этих праздников двойное назначение: выразить благодарность врачам и одновременно повысить внимание к проблемам со здоровьем. Сахарный диабет — лишь одна из многих болезней, которыми занимаются эндокринологи. Но она встречается чаще других: ей больны больше 450 миллионов человек по всему миру.

Сахарный диабет
Фото everydayplus, iStock

14 ноября было выбрано потому, что в этот день родился ученый Фредерик Бантинг. Именно ему удалось выделить инсулин. Он позволяет контролировать течение болезни и продлевать жизни пациентов.

Как отмечают День эндокринолога

Уже больше 30 лет эндокринологи в свой профессиональный праздник не только принимают поздравления, но и информируют о том, как можно предотвращать болезни эндокринной системы. В этот день проводятся научные конференции, а в больницах развешивают подготовленные персоналом плакаты и стенгазеты с полезной информацией. Также нередко проводятся конкурсы видеороликов, плакатов, рисунков, фотографий на тему «Что такое диабет?».

Стетоскоп на столе врача
Фото megaflopp, iStock

Интересные факты

  • Эндокринология как наука возникла в 1848 году.

  • У врачей-эндокринологов есть и более узкие специальности. Так, диабетологи лечат диабет, тиреоидологи — заболевания щитовидной железы, эндокринологи-гинекологи — бесплодие и другие гормональные нарушения.

  • Использованные Бантингом и его ассистентом Бестом методы получения инсулина были предложены российским ученым Л. В. Соболевым.

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