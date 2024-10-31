Календарь праздников на ноябрь 2024 года: главные события
Ноябрь — это последний месяц осени, когда зима уже готовится вступить в свои права. Дни становятся короче, а вечера — прохладнее. Но несмотря на это, месяц может быть интересным и насыщенным. Собрали календарь праздничных дат, чтобы у вас всегда был повод для радости.
Главные праздники ноября 2024 года
В начале ноября по рабочему календарю всех ждет шестидневная рабочая неделя: россияне будут работать в субботу, 2 ноября, зато понедельник 4 ноября будет выходным.
4 ноября — День народного единства
Государственный праздник, который отмечается в годовщину освобождения Москвы от польских интервентов. Торжество символизирует конец Смутного времени.
Долгое время день не отмечался, но был возрожден в 2005 году указом Президента России Владимира Путина с целью напомнить об исторических событиях 1612 года и подчеркнуть значимость единства народа. В рамках празднования проходят разнообразные мероприятия: официальные торжества, общественные акции, религиозные обряды и открытые обсуждения.
7 ноября — День Октябрьской революции
Праздник посвящен событиям, которые произошли в России в октябре и ноябре 1917 года. В результате них было свергнуто Временное правительство, началось установление советской власти. С 1918 по 1991 год 7 ноября был главным праздником в СССР. В этот день проводились демонстрации трудящихся, парады и другие культурные мероприятия.
В 2005 году 7 ноября перестало быть государственным праздником, но осталось в списке памятных дат. Сейчас в России и в большинстве других стран, которые раньше были частью Советского Союза, в честь Октябрьской революции проводятся конференции и научные семинары, посвященные историческим событиям 1917 года.
28 октября — День матери
В России День матери — это семейный праздник, который отмечают в предпоследнее воскресенье ноября. Впервые он отмечался 30 января 1998 года.
Цель знаменательной даты — укрепить семейные ценности, подчеркнуть важность роли матери в жизни каждого человека.
Профессиональные праздники
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1 ноября — День судебного пристава;
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5 ноября — День военного разведчика;
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10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел;
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11 ноября — День экономиста;
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13 ноября — День войск радиационной, химической, биологической защиты;
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14 ноября — Международный день логопеда;
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17 ноября — Международный день студентов;
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19 ноября — День ракетных войск, артиллерии;
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20 ноября — День работника транспорта;
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21 ноября — День бухгалтера;
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22 ноября — День психолога;
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27 ноября — День оценщика;
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27 ноября — День Морской пехоты.
Международные праздники
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1 ноября — Всемирный день вегана;
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2 ноября — Всемирный день мужчин;
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8 ноября — Международный день КВН;
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13 ноября —Всемирный день доброты;
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19 ноября — Международный мужской день;
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20 ноября — Всемирный день ребенка;
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21 ноября — Всемирный день телевидения;
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22 ноября — День сыновей;
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30 ноября — Международный день защиты информации.
Памятные исторические даты
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1 ноября 1944 года — завершилась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны;
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2 ноября 1721 года — Петр I принял титул императора, а Россия стала империей;
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15 ноября 1932 года — в Москве запустился первый троллейбус;
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29 ноября 1783 года — в русский алфавит добавили букву «ё».
Церковные праздники
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2 ноября — Димитриевская родительская суббота;
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4 ноября — праздник Казанской иконы Божией Матери;
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6 ноября — праздник иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость»;
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8 ноября — Дмитриев день;
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10 ноября — Параскева Пятница;
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16 ноября — Михайловская родительская суббота;
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18 ноября — день памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, а также отцов Поместного собора Церкви Русской 1917-1918 годов;
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21 ноября — Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, также праздник известен как Михайлов день;
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22 ноября — праздник иконы Богородицы «Скоропослушница»;
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26 ноября — День Иоанна Златоуста;
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28 ноября — 6 января — Рождественский пост, во время которого верующие готовятся к Рождеству Христову.