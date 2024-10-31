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Календарь праздников на ноябрь 2024: какие праздники будут в России и в мире
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:00

4 мин.

Календарь праздников на ноябрь 2024 года: главные события

Алена Соколова
Автор
Осенние листья на морозе
Фото Maya23K, iStock
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Ноябрь — это последний месяц осени, когда зима уже готовится вступить в свои права. Дни становятся короче, а вечера — прохладнее. Но несмотря на это, месяц может быть интересным и насыщенным. Собрали календарь праздничных дат, чтобы у вас всегда был повод для радости.

Главные праздники ноября 2024 года

В начале ноября по рабочему календарю всех ждет шестидневная рабочая неделя: россияне будут работать в субботу, 2 ноября, зато понедельник 4 ноября будет выходным.

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4 ноября — День народного единства

Государственный праздник, который отмечается в годовщину освобождения Москвы от польских интервентов. Торжество символизирует конец Смутного времени.

Долгое время день не отмечался, но был возрожден в 2005 году указом Президента России Владимира Путина с целью напомнить об исторических событиях 1612 года и подчеркнуть значимость единства народа. В рамках празднования проходят разнообразные мероприятия: официальные торжества, общественные акции, религиозные обряды и открытые обсуждения.

Российский флаг развевается на шесте
Фото sankai, iStock

7 ноября — День Октябрьской революции

Праздник посвящен событиям, которые произошли в России в октябре и ноябре 1917 года. В результате них было свергнуто Временное правительство, началось установление советской власти. С 1918 по 1991 год 7 ноября был главным праздником в СССР. В этот день проводились демонстрации трудящихся, парады и другие культурные мероприятия.

В 2005 году 7 ноября перестало быть государственным праздником, но осталось в списке памятных дат. Сейчас в России и в большинстве других стран, которые раньше были частью Советского Союза, в честь Октябрьской революции проводятся конференции и научные семинары, посвященные историческим событиям 1917 года.

28 октября — День матери

В России День матери — это семейный праздник, который отмечают в предпоследнее воскресенье ноября. Впервые он отмечался 30 января 1998 года.

Цель знаменательной даты — укрепить семейные ценности, подчеркнуть важность роли матери в жизни каждого человека.

Мать и сын
Фото svetikd, iStock

Профессиональные праздники

  • 1 ноября — День судебного пристава;

  • 5 ноября — День военного разведчика;

  • 10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел;

  • 11 ноября — День экономиста;

  • 13 ноября — День войск радиационной, химической, биологической защиты;

  • 14 ноября — Международный день логопеда;

  • 17 ноября — Международный день студентов;

  • 19 ноября — День ракетных войск, артиллерии;

  • 20 ноября — День работника транспорта;

  • 21 ноября — День бухгалтера;

  • 22 ноября — День психолога;

  • 27 ноября — День оценщика;

  • 27 ноября — День Морской пехоты.

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Международные праздники

  • 1 ноября — Всемирный день вегана;

  • 2 ноября — Всемирный день мужчин;

  • 8 ноября — Международный день КВН;

  • 13 ноября —Всемирный день доброты;

  • 19 ноября — Международный мужской день;

  • 20 ноября — Всемирный день ребенка;

  • 21 ноября — Всемирный день телевидения;

  • 22 ноября — День сыновей;

  • 30 ноября — Международный день защиты информации.

Программист за компьютером
Фото Dragos Condrea, iStock

Памятные исторические даты

  • 1 ноября 1944 года — завершилась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны;

  • 2 ноября 1721 года — Петр I принял титул императора, а Россия стала империей;

  • 15 ноября 1932 года — в Москве запустился первый троллейбус;

  • 29 ноября 1783 года — в русский алфавит добавили букву «ё».

Церковные праздники

  • 2 ноября — Димитриевская родительская суббота;

  • 4 ноября — праздник Казанской иконы Божией Матери;

  • 6 ноября — праздник иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость»;

  • 8 ноября — Дмитриев день;

  • 10 ноября — Параскева Пятница;

  • 16 ноября — Михайловская родительская суббота;

  • 18 ноября — день памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, а также отцов Поместного собора Церкви Русской 1917-1918 годов;

  • 21 ноября — Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, также праздник известен как Михайлов день;

  • 22 ноября — праздник иконы Богородицы «Скоропослушница»;

  • 26 ноября — День Иоанна Златоуста;

  • 28 ноября — 6 января — Рождественский пост, во время которого верующие готовятся к Рождеству Христову.

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