День дочери: когда отмечается в России, история и традиции праздника

В России праздник впервые отмечался в 2017 году.

День дочери — это неофициальный праздник, посвященный дочерям и их отношениям с родителями. В странах мира он имеет отличающиеся даты и носит разный статус.

Когда отмечается День дочери в 2025 году

Ежегодно День дочери в России отмечается 25 апреля. В 2025 году праздник выпадает на пятницу.

В Индии день дочери празднуют в четвертое воскресенье сентября (в 2025-м — это 28 сентября). В США и других англоязычных странах праздник называется National Daughters Day (Национальный день дочерей), его отмечают 25 сентября. В Японии есть подобный день — праздник девочек или праздник кукол — с фиксированной датой 3 марта.

При этом во всем мире признан другой близкий по идее праздник — Международный день девочек. В 2011 году Организация объединенных наций установила его дату на 11 октября.

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История праздника День дочери

Есть как минимум две версии возникновения праздника. Первая — связана с производителем поздравительных открыток из Индии. С их помощью решили обратить внимание общества на проблему гендерного неравенства: согласно устойчивым патриархальным установкам, рождение дочери считалось обременительным из-за необходимости копить на приданое и отсутствия права наследства. В рамках этой инициативы в начале 1990-х годов были выпущены первые открытки, адресованные девочкам. В содержание входили вдохновляющие послания, призывы верить в себя, мечтать и стремиться к достижению своих целей.

Другая — связывает зарождение праздника с концом XX века в США. 22 апреля 1993 года в Америке был учрежден день под названием «Возьмем своих дочерей на работу». Дата также не имела официального статуса, но быстро стала популярной благодаря СМИ, а позднее — соцсетям.

При этом сложно сказать точно, когда в России стали отмечать День дочери. Есть версия, что этот праздник получил распространение не ранее 2017 года.

Традиции праздника День дочери

Зачастую День дочери отмечается в кругу семьи за одним столом, а иногда посещением развлекательных мероприятия, чтобы провести этот день вместе с ребенком.

Также в этот день проводят социальные акции, которые нацелены на осведомленность общества по вопросам гендерного равенства. Для желающих устраивают встречи, где обсуждают вопросы самооценки, прав девочек и их роли в обществе.

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Что подарить на День дочери

Предлагаем вам несколько идей подарков дочери в честь этого праздника. Но помните, каждый из подарков необязательно привязан к возрасту.

До 7 лет:

игрушки (куклы, мячи, пирамидки);

книги;

одежда с любимыми персонажами;

творческие наборы (раскраски, пазлы, «юный доктор», «юный биолог», конструктор);

воздушный змей.

С 8 до 13 лет:

спортивные товары;

настольные игры;

поход в развлекательное место (кино, аквапарк, зоопарк);

муравьиная ферма;

С 14 до 18 лет:

электроника (телефон, ноутбук, умная колонка, наушники);

косметика;

модная одежда;

аксессуары (наручные часы, очки, кошелек).

фотосессия;

книга любимого писателя или жанра;

ювелирные украшения (серьги, браслет, кулон).

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С 18 и старше: