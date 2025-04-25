День дочери: когда отмечается в России, история и традиции праздника
В России праздник впервые отмечался в 2017 году.
День дочери — это неофициальный праздник, посвященный дочерям и их отношениям с родителями. В странах мира он имеет отличающиеся даты и носит разный статус.
Когда отмечается День дочери в 2025 году
Ежегодно День дочери в России отмечается 25 апреля. В 2025 году праздник выпадает на пятницу.
В Индии день дочери празднуют в четвертое воскресенье сентября (в 2025-м — это 28 сентября). В США и других англоязычных странах праздник называется National Daughters Day (Национальный день дочерей), его отмечают 25 сентября. В Японии есть подобный день — праздник девочек или праздник кукол — с фиксированной датой 3 марта.
При этом во всем мире признан другой близкий по идее праздник — Международный день девочек. В 2011 году Организация объединенных наций установила его дату на 11 октября.
История праздника День дочери
Есть как минимум две версии возникновения праздника. Первая — связана с производителем поздравительных открыток из Индии. С их помощью решили обратить внимание общества на проблему гендерного неравенства: согласно устойчивым патриархальным установкам, рождение дочери считалось обременительным из-за необходимости копить на приданое и отсутствия права наследства. В рамках этой инициативы в начале 1990-х годов были выпущены первые открытки, адресованные девочкам. В содержание входили вдохновляющие послания, призывы верить в себя, мечтать и стремиться к достижению своих целей.
Другая — связывает зарождение праздника с концом XX века в США. 22 апреля 1993 года в Америке был учрежден день под названием «Возьмем своих дочерей на работу». Дата также не имела официального статуса, но быстро стала популярной благодаря СМИ, а позднее — соцсетям.
При этом сложно сказать точно, когда в России стали отмечать День дочери. Есть версия, что этот праздник получил распространение не ранее 2017 года.
Традиции праздника День дочери
Зачастую День дочери отмечается в кругу семьи за одним столом, а иногда посещением развлекательных мероприятия, чтобы провести этот день вместе с ребенком.
Также в этот день проводят социальные акции, которые нацелены на осведомленность общества по вопросам гендерного равенства. Для желающих устраивают встречи, где обсуждают вопросы самооценки, прав девочек и их роли в обществе.
Что подарить на День дочери
Предлагаем вам несколько идей подарков дочери в честь этого праздника. Но помните, каждый из подарков необязательно привязан к возрасту.
До 7 лет:
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игрушки (куклы, мячи, пирамидки);
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книги;
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одежда с любимыми персонажами;
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творческие наборы (раскраски, пазлы, «юный доктор», «юный биолог», конструктор);
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воздушный змей.
С 8 до 13 лет:
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спортивные товары;
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настольные игры;
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поход в развлекательное место (кино, аквапарк, зоопарк);
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муравьиная ферма;
С 14 до 18 лет:
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электроника (телефон, ноутбук, умная колонка, наушники);
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косметика;
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модная одежда;
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аксессуары (наручные часы, очки, кошелек).
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фотосессия;
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книга любимого писателя или жанра;
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ювелирные украшения (серьги, браслет, кулон).
С 18 и старше:
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сертификат на массаж или СПА процедуры;
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билет на интересующее мероприятие;
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предмет декора дома;
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курсы по интересам;
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подписка на сервисы;
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плед;
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парфюм;
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ортопедическая подушка;
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путешествие.