Что подарить на Новый год маме: 14 оригинальных идей

Новый год — это время, когда хочется порадовать самых родных и близких людей. Но с выбором подарка часто возникают трудности: как подобрать что-то, что приятно удивит и не будет пылиться на полке? Собрали 14 идей подарков, которые точно понравятся маме.

Книга семейных рецептов

Во многих семьях есть толстая тетрадка или папка, где годами собираются рецепты. Но такой формат не самый удобный. Бумажки часто теряются или рвутся, чернила выцветают.

Чтобы увековечить семейные рецепты, перепечатайте их на компьютере и отнесите в типографию. Там вам помогут подобрать обложку, иллюстрации и дизайн. В итоге получится уникальная семейная книга рецептов.

Кулон с первой буквой ее имени

Аккуратный кулон — универсальный подарок, который понравится практически любой женщине. Можно приобрести украшение с первой буквой имени вашей мамы.

Сертификат в спа-салон

Сертификат в спа — еще один интересный подарок. Можно выбрать оздоровительный центр с экзотической атмосферой — например, тайское или китайское спа.

Перед приобретением сертификата нужно внимательно изучить список предоставляемых услуг. И убедитесь, что у вашей мамы нет противопоказаний к таким процедурам.

Фото fizkes/www.istockphoto.com

Мастер-класс по рукоделию

Даже если ваша мама не увлекается рукоделием, ей будет интересно попробовать что-то новое. Сейчас, благодаря социальным сетям, можно найти специалиста по любому виду ручной работы. Даже если в вашем городе не проводятся групповые занятия, всегда можно договориться об индивидуальном уроке.

Выбирайте такие мастер-классы, в результате которых получается готовый продукт. Например, урок по изготовлению куклы или занятия по гончарному делу, макраме или плетению из бисера.

Абонемент на йогу или пилатес

Для людей в зрелом возрасте очень полезны йога или пилатес. Они не предполагают интенсивных кардионагрузок, но при этом укрепляют мышцы и дарят положительные эмоции.

Набор для выращивания цветов

Для любителей садоводства набор для выращивания цветов — отличный вариант. Можно купить готовый, но гораздо лучше составить его самим. Узнайте у мамы, какие цветы росли в детстве у нее на подоконнике или перед домом. Семена этих растений навеют приятные воспоминания о детстве.

Билет на спектакль

Спектакль в хорошем театре — беспроигрышный вариант. Хорошо, если у вас есть возможность приобрести два билета, чтобы мама смогла пригласить с собой подругу.

Картина или скульптура на заказ

Такой подарок обойдется недешево, но зато запомнится навсегда. Портрет мамы лучше не заказывать — ей, скорее всего, будет неловко вешать его на стену. При заказе постарайтесь проявить фантазию. Например, вспомните, где выросла ваша мама, и закажите живописное полотно с родными для нее пейзажами.

Когда связываетесь с художниками, всегда уточняйте, работают ли они по фотографии.

Фото xxmmxx/www.istockphoto.com

Путешествие

Если у вас есть такая возможность, можете купить маме путевку в теплые страны. Есть и более бюджетные варианты: например, однодневное путешествие в соседний город. Идеально, если у вас получится поехать вместе с мамой: так вы разделите с ней яркие эмоции.

Фотоальбом, сделанный своими руками

В специализированных магазинах и на маркетплейсах есть огромный выбор таких наборов. В такой альбом можно наклеить фотографии любой формы и размера, самостоятельно украсить страницы наклейками и рисунками.

Гипсовый слепок рук

Создать такое украшение очень просто: нужно купить специальный набор, замешать раствор и сделать сам слепок. Это не только увлекательная, но и полезная активность: в результате у мамы появится красивый интерьерный элемент.

Постельное белье с монограммой

При заказе отдавайте предпочтение дорогим тканям (например, лен или сатин). Монограмму можно заказать у производителя или вышить самостоятельно.

Электронная книга

Такой подарок понравится тем, кто любит читать, но страдает дальнозоркостью. В электронной книге можно менять размер шрифта и его жирность.

Портретная кукла

В последнее время набирают популярность портретные куклы, которые шьются по фотографии. Их изготавливают на заказ, учитывая внешность и стиль одежды человека. Это будет по-настоящему уникальный подарок.