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Специалист по этикету рассказала, почему важно шутить на первом свидании
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:35

1 мин.

Специалист по этикету рассказала, почему важно шутить на первом свидании

Мария Маковей
Автор
Пара смеется на первом свидании
Фото BartekSzewczyk/istockphoto.com
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Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая считает, что шутки на первом свидании помогут произвести приятное впечатление на собеседника. Об этом она заявила в разговоре с «СЭ».

По словам эксперта, по чувству юмора можно сделать выводы об интеллекте человека. Поэтому нужно быть внимательным к шуткам, которые вы произносите. Кроме того, важно учитывать и впечатление, которое можно произвести благодаря юмору.

«Шутки интимного плана совершенно неуместны на первом свидании», — предупредила специалист.

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