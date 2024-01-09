Специалист по этикету рассказала, почему важно шутить на первом свидании

Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая считает, что шутки на первом свидании помогут произвести приятное впечатление на собеседника. Об этом она заявила в разговоре с «СЭ».

По словам эксперта, по чувству юмора можно сделать выводы об интеллекте человека. Поэтому нужно быть внимательным к шуткам, которые вы произносите. Кроме того, важно учитывать и впечатление, которое можно произвести благодаря юмору.

«Шутки интимного плана совершенно неуместны на первом свидании», — предупредила специалист.