Специалист по этикету рассказала, почему важно шутить на первом свидании
Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая считает, что шутки на первом свидании помогут произвести приятное впечатление на собеседника. Об этом она заявила в разговоре с «СЭ».
По словам эксперта, по чувству юмора можно сделать выводы об интеллекте человека. Поэтому нужно быть внимательным к шуткам, которые вы произносите. Кроме того, важно учитывать и впечатление, которое можно произвести благодаря юмору.
«Шутки интимного плана совершенно неуместны на первом свидании», — предупредила специалист.
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