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Бизнес-психолог рассказал, чем опасен длительный отдых
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:45

0 мин.

Бизнес-психолог рассказал, чем опасен длительный отдых

Мария Маковей
Автор
Девушка отдыхает.
Фото fizkes/istockphoto.com
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Бизнес-психолог Станислав Самбурский в разговоре с «СЭ» отметил, что чрезмерно длительный отдых негативно влияет на работоспособность и производительность человека.

Затяжные каникулы приводят к умственному и физическому отстранению от работы, человек отвыкает от своих рабочих обязанностей.

Эксперт подчеркнул, что многим после отпуска сложно перестроиться и войти в рабочий режим, а у кого-то и вовсе возникает сильное желание уволиться.

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