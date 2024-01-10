Бизнес-психолог рассказал, чем опасен длительный отдых
Бизнес-психолог Станислав Самбурский в разговоре с «СЭ» отметил, что чрезмерно длительный отдых негативно влияет на работоспособность и производительность человека.
Затяжные каникулы приводят к умственному и физическому отстранению от работы, человек отвыкает от своих рабочих обязанностей.
Эксперт подчеркнул, что многим после отпуска сложно перестроиться и войти в рабочий режим, а у кого-то и вовсе возникает сильное желание уволиться.
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