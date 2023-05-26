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Сегодня, 21:45

Сексолог рассказала, чем привлекательны мужчины после 40 лет

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Мужчина после 40 лет.
Фото Freepik/wirestock

Психолог, коуч и тренер центра сексуального образования Ольга Заленская специально для «СЭ» рассказала, чем привлекательны мужчины после 40 лет. «Надежность, уверенность, забота и многие другие качества, которые находятся в топе женского описания «идеального мужчины» часто созревают в джентльменах именно с годами», — пояснила специалист. Возраст 40+, как правило, относится к периоду расцвета лучших качеств представителей сильного пола.

По словам Ольги Заленской, мужчины после сорока, в большинстве своем, имеют обширный жизненный опыт, лучше осознают свои достоинства, недостатки и желания, а также более осознанно подходят к выбору партнерши, руководствуясь не только ее внешностью, но и наличием у нее важных именно для него качеств. В результате этого вероятность построения крепкой и гармоничной пары увеличивается. «К сорока годам у мужчин фиксируется спад гормонального натиска, который в некоторых моментах мог даже мешать. Благодаря этому они становятся более рассудительными, менее импульсивными, надежными, умеют обходительно и мудро общаться с дамами», — подчеркнула сексолог. В большинстве случаев, мужчина к этому моменту уже состоялся в карьере и имеет финансово-имущественную базу, позволяющую не омрачать счастливую жизнь денежно-бытовыми острыми проблемами. Также многие мужчины после сорока лет отмечают возрастающее стремление завести детей (если по юности этого еще не случилось) — оно более осознанное и ответственное, чем годами ранее.

Все перечисленное делает зрелого мужчину отличным вариантом для построения долговременных отношений (или брака) в глазах женщин. Да и сам мужчина, как правило, чувствует себя более уверенно и целостно. «Конечно, кризис среднего возраста никто не отменял. Но в здоровом варианте он заключается в переосмыслении полученного опыта и определении своих истинных потребностей и желаний. Внутренний мир мужчины обогащается, к нему добавляются глубина, мудрость и осознание себя. Что, несомненно, украшает и делает зрелого мужчину интереснее», — подытожила Ольга Заленская.

Ранее мы рассказывали о мужских привычках, которые чаще всего раздражают женщин.

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