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Сегодня, 08:00

Ветеринары рассказали, можно ли защитить своего кота от коронавируса

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Симпатичный кот.
Фото Freepik/freepic-diller

Ветеринарный врач Елена Сухотина 18 июля рассказал порталу «Фонтанка.ру» о возможности появления в России коронавирусного перитонита, от которого в Никосии, остров Кипр, уже погибли 300 тысяч кошек. «Коронавирусный инфекционный перитонит кошек (международная аббревиатура FIP, российская — ВПК) — тяжелое вирусное заболевание. Оно развивается, когда кишечный коронавирус FCoV, носителем которого является едва ли не каждая вторая кошка, мутирует в вирус инфекционного перитонита FIPV под влиянием разных факторов», — пояснила она. При этом, по ее словам, ведущий фактор для развития болезни — стресс. Развиться мутация может у 4-8% носителей этого вируса. Ветврач подчеркнула, что заболевание не имеет никакого отношения к коронавирусу, вызвавшему пандемию среди людей. Как отметила Елена Сухотина, в тяжелом случае лечение может обойтись в сумму около 250-300 тысяч рублей, в легкой форме — около 20 тысяч рублей на препараты.

Однако руководитель группы ветеринарных врачей ГК «Астрафарм» Иван Пушилин предупредил СЭ, что коронавирусная инфекция у кошек на сегодняшний день, к сожалению, неизлечима. «Существующие вакцины недостаточно эффективны и не дают гарантий, что кошка не заболеет. Лечения, чтобы животное полностью выздоровело, — не существует. В случае болезни возможна только поддерживающая терапия, которая может привести к ремиссии — уменьшению количества вируса в организме животного и временном улучшении его состояния», — пояснил ветврач. По его словам, поддерживающая терапия может продолжаться достаточно долго (были случаи, когда удавалось продлить жизнь питомца до четырех лет). Решение о виде поддерживающего лечения принимает ветеринарный врач, исходя из состояния животного и особенностей течения заболевания.

«Коронавирусная инфекция у кошек, как правило, передается фекально-оральным путем, то есть через экскременты больных или являющихся вирусоносителем животных, реже через слюну или царапины. Болезнь носит очаговый характер и проявляется в виде вспышек в конкретном районе или области. Профилактикой заболевания может служить ограждение любимца от других животных или мест их обитания (особенно уличных кошек), а также соблюдение гигиены», — резюмировал Иван Пушилин.

Ранее, 23 апреля, мы рассказывали, как отучить кошку царапать мебель и обои.

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