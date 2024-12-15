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Психолог назвала женское качество, которое привлекает мужчин больше внешности
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:45

1 мин.

Психолог назвала женское качество, которое привлекает мужчин больше внешности

Мария Задорожная
Автор
Красивая девушка
Фото PavelIvanov, iStock
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В беседе с «СЭ» психолог Наталья Безгина заявила, что честность привлекает мужчин намного сильнее красивой внешности.

В подтверждение своих слов эксперт рассказала об одном исследовании канадских ученых. Они провели интересный эксперимент: предложили мужчинам оценить привлекательность женщин на фотографиях. Для каждой участницы эксперимента придумали описание личности, где намеренно подчеркнули определенные качества характера каждой. В результате исследователи обнаружили, что на привлекательность женщин в мужских глазах больше всего повлияла честность.

Кроме того, внешность добропорядочных участниц удостоилась от мужского пола более высоких отзывов — мужчины говорили, что честные девушки выглядят более здоровыми и спортивными.

«Отношения — это сфера, в которой мужчине не хочется тратить энергию на расследования и интриги. Честность позволяет напрямую разговаривать с партнером, а значит, отношения будут более доверительными и близкими», — подытожила психолог.

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