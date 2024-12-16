16 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
16 декабря отмечается День покорения вершин, День нейрофитнеса и День Ивана Молчальника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Международные праздники
День покорения вершин
16 декабря отмечается День покорения вершин — праздник не только альпинистов и скалолазов, но и настоящих покорителей высот. Этот день символизирует стремление каждого человека достигать новых уровней в личностном и карьерном росте, не сдаваясь на пути к своей цели.
День нейрофитнеса
16 декабря отмечается Всемирный день нейрофитнеса. В России термин «нейрофитнес» впервые прозвучал публично в 2015 году, когда на отечественном телевидении был показан документальный фильм «Лекарство от глупости». Но техники мнемоники были разработаны еще в V веке до нашей эры древними греками и активно изучались как советскими, так и американскими учеными в период Холодной войны.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 декабря
-
День лохматых.
День мировой немоты и тишины.
-
День вина «Пино Менье».
-
День независимости в Казахстане.
-
День примирения в ЮАР.
-
День зеленого перца чили в США.
Церковные праздники
День преподобного Иоанна Молчальника
День преподобного Иоанна Молчальника отмечается 16 декабря и посвящен памяти святого, который жил в IV-V веках. Иоанн Молчальник был известным монахом, прославившимся своим уединением и глубоким духовным жизненным опытом. Он выбрал путь молчания и молитвы, что стало его отличительной чертой. Считается, что святой Иоанн учил людей не только словом, но и своим примером, показывая важность внутреннего покоя. Его жизнь вдохновляет многих последователей христианства, стремящихся к смирению и покаянию.
Какие еще церковные праздники отмечаются 16 декабря
-
Праздник иконы Божией Матери Пахромская.
-
День памяти преподобного Саввы Сторожевского.
-
День памяти святого пророка Софонии.
Традиции и приметы на 16 декабря
16 декабря православные христиане чтят преподобного Иоанна Молчальника, в народе — День Ивана Молчальника. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Предки старались побольше молчать в этот день, чтобы следующий год был удачным.
-
На Руси люди ходили в церковь и молились святому, но делали это «про себя».
Что нельзя делать:
-
Затевать конфликты в семье, иначе ссора продлится год.
-
Давать обещания — они будут не выполнены.
-
Рассказывать о себе — будут слухи.
-
Кричать, петь, что-то писать.
Погодные приметы:
-
Снегири чирикают под окном — будет оттепель.
-
Падают звезды — будет стужа.
-
Кошка жмется к батарее — ударят морозы.
-
Если кошка умывается и вылизывает лапки, будет потепление.