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Названы самые популярные у российских туристов зарубежные города
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:45

1 мин.

Названы самые популярные у российских туристов зарубежные города

Мария Задорожная
Автор
Пейзажи Стамбула
Фото tawatchaiprakobkit/istockphoto.com, iStock
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В сентябре 2024 года на четверть больше россиян отдохнули за границей. Такие данные приводит «Лента.ру» со ссылкой на исследования популярного сервиса для планирования путешествий.


Так, самым часто посещаемым зарубежным городом среди российских туристов стал Стамбул — на него пришлось 9,5% бронирований отелей. На втором месте расположился Дубай, где отдохнули 4% россиян. Третью строчку забрал Минск. Столицу Белоруссии посетили 3,8% путешественников из России.


Также среди россиян были востребованы и другие зарубежные города: Тбилиси, Ереван, Алматы, Сеул, Шанхай, Баку и Париж.

Кроме того, был составлен аналогичный рейтинг и среди российских городов. Лидером по посещениям стала Москва (20,9%). Второе место занял Санкт-Петербург (13,6%), а третье — Сочи (7,8%).

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