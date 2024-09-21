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Туристы назвали города, в которые не хотят возвращаться
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:30

1 мин.

Туристы назвали города, в которые не хотят возвращаться

Мария Задорожная
Автор
Вид на Барселону
Фото Nacho Criado/istockphoto.com
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Издание «Турпром» опубликовало перечень городов, в которые туристы съездили один раз и больше не хотят возвращаться. В список попала столица Словакии — Братислава. Путешественники описали ее как «самый скучный город», где им довелось побывать. Они отметили, что единственное место в Братиславе, которое заслуживает внимания — это мост НЛО, но он не стоит специальной поездки.

В перечень также включили Венецию, Флоренцию и Милан, которые довольно популярны среди туристов. Людям посоветовали подумать перед поездкой туда. Например, Венецию раскритиковали за проблемы с передвижением и невкусную еду.

В столице Норвегии Осло некоторые путешественники не увидели интересной архитектуры. А Барселону раскритиковали за большое количество мошенников. Швейцарский Базель туристы посчитали раем для пенсионеров, так как там после 20.00 нельзя включать музыку, также в городе завышены цены на товары и услуги.

Кроме того, в перечень попал Дублин. Он потерял прежнее очарование для путешественников, они пожаловались на ухудшение качества местного пива.

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