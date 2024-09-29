29 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
29 сентября отмечается День машиностроителя, Всемирный день сердца и Людмилин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День машиностроителя
День машиностроителя в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. В 2024 году торжество выпадает на 29 число. Это праздник всех инженеров машиностроительной отрасли, который призван привлечь внимание к важности их труда.
Международные праздники
Всемирный день сердца
Всемирный день сердца впервые провели в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. До 2011 года дата празднования приходилась на последнее воскресенье сентября, однако позже праздник окончательно закрепили за 29 сентября. Цель торжества — это повысить информированность населения об опасности, которую скрывают сердечно-сосудистые заболевания.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 сентября
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День отоларинголога;
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Международный день глухих;
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День осеннего одиночества;
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Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах;
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Всемирный день сетчатки глаза;
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Всемирный день мигрантов и беженцев.
Церковные праздники
День памяти святой мученицы Людмилы
Мученица Людмила Чешская прожила благочестивую богоугодную жизнь. Ее считают первой православной святой. Подобно равноапостольной Ольге, святая княгиня оставила после себя большое наследие в виде детей и внуков. Они стали не только мудрыми правителями, но и до сих пор почитаются как небесные покровители России. Считается, что мощи святой Людмилы творят чудеса и исцеляют.
Какие еще церковные праздники отмечают 29 сентября
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Праздник иконы Божией Матери «Знамение» Каменская;
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Праздник иконы Божией Матери «Призри на смирение»;
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День памяти святителя Киприана Московского;
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День памяти святой великомученицы Евфимии Всехвальной.
Традиции и приметы на 29 сентября
29 сентября православная церковь чтит память святой княгини Людмилы, в народном календаре — Людмилин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Предки всей семьей ходили в баню. Они верили, что смывают все болезни и невзгоды.
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Женщины заготавливали на зиму капусту: делали из нее блюда, квасили и солили.
Что нельзя делать
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Начинать новые дела и запускать значимые проекты — они не увенчаются успехом.
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Надевать старую и грязную одежду — к появлению слухов и сплетен.
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Переезжать, уезжать в дальние поездки — к проблемам.
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Завидовать и желать другим зла — к потере здоровья и богатства.
Погодные приметы
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Теплая и сухая погода — к поздней зиме.
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Гром гремит — будет холодная и суровая зима.
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Галки в стаи собрались — к ясной погоде.
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Звезды мерцают — к смене погоды.